​Перед главным стартом сезона

Юрий ЛИФИНЦЕВ
фото Юрия Беккера

Задача – определить состав

Тестовые – потому что Дирекции по подготовке и проведению Студенческих игр 2017 года необходимо еще и еще раз проверить готовность объектов Универсиады к встрече гостей, а также взаимодействие всех служб накануне главных соревнований зимнего сезона. Тестовые – потому что тренерам наших команд дается еще один, едва ли не последний шанс проверить в настоящем деле кандидатов в студенческую сборную страны и остановить свой выбор на конкретных именах.

Красочные и эмоциональные состязания фигуристов болельщики смогут посмот­реть в ледовом дворце «Алма­ты-Арена» с 9 по 11 декабря. В последние недели самый большой объект Универсиады – 12-тысячный Ледовый дворец – уже был опробован боксерами-профессионалами, участниками футзального Элитного раунда Кубка УЕФА и палуанами в ходе турнира «Евразия Барысы» по қазақ күресі. А в минувшее воскресенье «Алматы-Арена» блестяще прошла тест еще и на... акустику: здесь состоялся концерт мэтра российской эстрады Филиппа Киркорова.

Но пора, согласитесь, сотрудникам не так давно сданного объекта вернуться непосредственно к тому виду спорта, медали по которому здесь будут разыграны в феврале 2017 года, – к фигурному катанию. Мастера серебряного конька начнут спор за наг­рады сегодня, а незадолго до старта главный тренер сборной Казахстана по фигурному катанию Куралай Узурова в интервью, опубликованном на сайте www.bnews.kz, сказала, что в состав мужской сборной РК на Универсиаду войдут Денис Тен – лидер нашей команды, Абзал Ракымгалиев и Артур Панихин. Тен сейчас готовится в двух странах – в России на московских ледовых аренах и в США (Нью-Джерси). Абзал Ракымгалиев также тренируется за рубежом, да и Артур Панихин находится в Санкт-Петербурге.

В женском одиночном катании у нас на Универсиаде также выступят три спорт­сменки, но пока известно лишь имя одной из них. Это Айза Мамбекова. Девушка, по словам тренера, безусловный лидер казахстанской команды, она не раз становилась обладательницей Гран-при на международных соревнованиях. Что касается наших остальных участниц Универсиады, то их имена станут известны по окончании тестовых соревнований на «Алматы-Арене». «Сейчас у нас три претендентки на два вакантных места, – сказала в том же интервью Куралай Узурова. – Это Регина Глазман, Вероника Шевелева и Жансая Абильханова».

Ближе к Новому году на лыжно-биатлонном комплексе «Алатау» в районе Талгара будут разыграны призы отк­рытого Кубка Казахстана по лыжным гонкам. Эти соревнования пройдут 23–26 декабря под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Спортсмены собираются в Алматинской области 22 декабря, а на следующий день разыгрывают медали в индивидуальных гонках на 5 км (женщины) и 10 км (мужчины) классическим ходом. 24 декабря будут проведены состязания в гонках преследования, а 26-го числа – в индивидуальном спринте.

И сегодня на сайте Национальной федерации лыжных гонок Казахстана продолжает­ся регистрация участников этих состязаний, уже опубликован список ожидаемых в Солдатском ущелье команд – это сборные Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, За­пад­но-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей, городов Астаны и Алматы. Главным судьей открытого Кубка РК будет Олег Коломеец, а о зарубежных гостях лыжно-биат­лонного стадиона «Алатау» мы расскажем чуть позже, когда организаторами будут приняты все заявки.


Репетиции в Европе

Продолжая тему лыжных гонок, отметим, что наши потенциальные участники 28-й Всемирной зимней универсиады на днях провели свою репетицию в норвежском городе Лиллехаммере. Между прочим, в том самом Лиллехаммере, где в 1994 году Владимир Смирнов стал первым олимпийским чемпионом суверенного Казахстана, причем именно в лыжных гонках!

Достижения нынешних членов сборной страны во втором этапе розыгрыша Кубка мира куда скромнее: лучшим среди них, к примеру, в гонке на 10 км свободным ходом стал Сергей Малышев, занявший 48-е мес­то. У женщин на дистанции 5 км свободным ходом Анна Шевченко заняла 44-е место. В соревнованиях также приняли участие Александр Малышев, Олжас Климин, Ердос Ахма­диев, Константин Борцов, Ирина Быкова, Ольга Мандрика, Анна Стоян. Они также участвовали в гонках преследования и спринте. Медалей не завоевали, но не на всех «подводящих» стартах необходимо выкладываться в полную силу, тренеры прекрасно знают, как надо готовить гонщиков к главным стартам сезона.

На днях хорошие репетиции перед Универсиадой провели не только наши лыжники, но и представители многих других зимних видов спорта. Наша газета уже сообщала об этапе Кубка мира по скоростному бегу на коньках, который был проведен в столице Казахстана, и о рекордах, установленных на ледовой арене «Алау». А в финском городке Рука в кубковых баталиях сошлись мастера фристайла, в частнос­ти акробатики. В первый день наши Жанбота Алдабергенова и Жибек Арапбаева заняли соот­ветственно 8-е и 13-е мес­та, во второй три казахстанские «акробатки» заняли соседние позиции – места с 10-го по 12-е. В такой последовательности расположились Жибек Арапбаева, Жанбота Алдабергенова и Акмаржан Калмурзае­ва. Среди мужчин лучшими в нашей команде были Ильдар Бадрутдинов ­(13-е­­­ место) и Дмитрий Лим (17-е).

Прыгуны на лыжах с трамп­лина соревновались на этапе Кубка мира в немецком Клингельтале. В предварительной части розыгрыша призов казахстанцы Марат Жапаров и Константин Соколенко заняли соответственно 52-е и 54-е места, а для выхода во вторую часть состязаний надо было попасть в число пятидесяти сильнейших. Решающие прыжки, увы, прошли без казахстанцев.

И наконец, еще один вид спорта, на который наши болельщики не без оснований рассчитывают на Универсиа­де, – биатлон. «Стреляющие лыжники» из Казахстана приняли участие в соревнованиях, проводившихся в шведском Эстерсунде. В гонке преследования на 10 км Галина Вишневская заняла 17-е место, а Ольга Полторанина – 50-е. На спринтерской дистанции Вишневская вошла в десятку сильнейших, заняв девятую строчку итогового протокола. Наши мужчины в спринте выглядели не столь уверенно: Василий Подкорытов, Антон Пантов и Максим Браун завершили соревнования в седьмом десятке, Ян Савицкий – еще ниже.

Но все это, повторяем, только репетиции, причем не всегда генеральные, на которых «главный режиссер» может в ходе «прогона» вдруг громко захлопать в ладони и сказать: «Все, хватит, хватит. За этот кусочек пьесы я не волнуюсь, перейдем к другому». А на все остальные вопросы в конечном счете ответит только ­премьера, которую нам осталось ждать 51 день... 

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