​Перед главным стартом сезона

Задача – определить состав
Тестовые – потому что Дирекции по подготовке и проведению Студенческих игр 2017 года необходимо еще и еще раз проверить готовность объектов Универсиады к встрече гостей, а также взаимодействие всех служб накануне главных соревнований зимнего сезона. Тестовые – потому что тренерам наших команд дается еще один, едва ли не последний шанс проверить в настоящем деле кандидатов в студенческую сборную страны и остановить свой выбор на конкретных именах.
Красочные и эмоциональные состязания фигуристов болельщики смогут посмотреть в ледовом дворце «Алматы-Арена» с 9 по 11 декабря. В последние недели самый большой объект Универсиады – 12-тысячный Ледовый дворец – уже был опробован боксерами-профессионалами, участниками футзального Элитного раунда Кубка УЕФА и палуанами в ходе турнира «Евразия Барысы» по қазақ күресі. А в минувшее воскресенье «Алматы-Арена» блестяще прошла тест еще и на... акустику: здесь состоялся концерт мэтра российской эстрады Филиппа Киркорова.
Но пора, согласитесь, сотрудникам не так давно сданного объекта вернуться непосредственно к тому виду спорта, медали по которому здесь будут разыграны в феврале 2017 года, – к фигурному катанию. Мастера серебряного конька начнут спор за награды сегодня, а незадолго до старта главный тренер сборной Казахстана по фигурному катанию Куралай Узурова в интервью, опубликованном на сайте www.bnews.kz, сказала, что в состав мужской сборной РК на Универсиаду войдут Денис Тен – лидер нашей команды, Абзал Ракымгалиев и Артур Панихин. Тен сейчас готовится в двух странах – в России на московских ледовых аренах и в США (Нью-Джерси). Абзал Ракымгалиев также тренируется за рубежом, да и Артур Панихин находится в Санкт-Петербурге.
В женском одиночном катании у нас на Универсиаде также выступят три спортсменки, но пока известно лишь имя одной из них. Это Айза Мамбекова. Девушка, по словам тренера, безусловный лидер казахстанской команды, она не раз становилась обладательницей Гран-при на международных соревнованиях. Что касается наших остальных участниц Универсиады, то их имена станут известны по окончании тестовых соревнований на «Алматы-Арене». «Сейчас у нас три претендентки на два вакантных места, – сказала в том же интервью Куралай Узурова. – Это Регина Глазман, Вероника Шевелева и Жансая Абильханова».
Ближе к Новому году на лыжно-биатлонном комплексе «Алатау» в районе Талгара будут разыграны призы открытого Кубка Казахстана по лыжным гонкам. Эти соревнования пройдут 23–26 декабря под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Спортсмены собираются в Алматинской области 22 декабря, а на следующий день разыгрывают медали в индивидуальных гонках на 5 км (женщины) и 10 км (мужчины) классическим ходом. 24 декабря будут проведены состязания в гонках преследования, а 26-го числа – в индивидуальном спринте.
И сегодня на сайте Национальной федерации лыжных гонок Казахстана продолжается регистрация участников этих состязаний, уже опубликован список ожидаемых в Солдатском ущелье команд – это сборные Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей, городов Астаны и Алматы. Главным судьей открытого Кубка РК будет Олег Коломеец, а о зарубежных гостях лыжно-биатлонного стадиона «Алатау» мы расскажем чуть позже, когда организаторами будут приняты все заявки.
Репетиции в Европе
Продолжая тему лыжных гонок, отметим, что наши потенциальные участники 28-й Всемирной зимней универсиады на днях провели свою репетицию в норвежском городе Лиллехаммере. Между прочим, в том самом Лиллехаммере, где в 1994 году Владимир Смирнов стал первым олимпийским чемпионом суверенного Казахстана, причем именно в лыжных гонках!
Достижения нынешних членов сборной страны во втором этапе розыгрыша Кубка мира куда скромнее: лучшим среди них, к примеру, в гонке на 10 км свободным ходом стал Сергей Малышев, занявший 48-е место. У женщин на дистанции 5 км свободным ходом Анна Шевченко заняла 44-е место. В соревнованиях также приняли участие Александр Малышев, Олжас Климин, Ердос Ахмадиев, Константин Борцов, Ирина Быкова, Ольга Мандрика, Анна Стоян. Они также участвовали в гонках преследования и спринте. Медалей не завоевали, но не на всех «подводящих» стартах необходимо выкладываться в полную силу, тренеры прекрасно знают, как надо готовить гонщиков к главным стартам сезона.
На днях хорошие репетиции перед Универсиадой провели не только наши лыжники, но и представители многих других зимних видов спорта. Наша газета уже сообщала об этапе Кубка мира по скоростному бегу на коньках, который был проведен в столице Казахстана, и о рекордах, установленных на ледовой арене «Алау». А в финском городке Рука в кубковых баталиях сошлись мастера фристайла, в частности акробатики. В первый день наши Жанбота Алдабергенова и Жибек Арапбаева заняли соответственно 8-е и 13-е места, во второй три казахстанские «акробатки» заняли соседние позиции – места с 10-го по 12-е. В такой последовательности расположились Жибек Арапбаева, Жанбота Алдабергенова и Акмаржан Калмурзаева. Среди мужчин лучшими в нашей команде были Ильдар Бадрутдинов (13-е место) и Дмитрий Лим (17-е).
Прыгуны на лыжах с трамплина соревновались на этапе Кубка мира в немецком Клингельтале. В предварительной части розыгрыша призов казахстанцы Марат Жапаров и Константин Соколенко заняли соответственно 52-е и 54-е места, а для выхода во вторую часть состязаний надо было попасть в число пятидесяти сильнейших. Решающие прыжки, увы, прошли без казахстанцев.
И наконец, еще один вид спорта, на который наши болельщики не без оснований рассчитывают на Универсиаде, – биатлон. «Стреляющие лыжники» из Казахстана приняли участие в соревнованиях, проводившихся в шведском Эстерсунде. В гонке преследования на 10 км Галина Вишневская заняла 17-е место, а Ольга Полторанина – 50-е. На спринтерской дистанции Вишневская вошла в десятку сильнейших, заняв девятую строчку итогового протокола. Наши мужчины в спринте выглядели не столь уверенно: Василий Подкорытов, Антон Пантов и Максим Браун завершили соревнования в седьмом десятке, Ян Савицкий – еще ниже.
Но все это, повторяем, только репетиции, причем не всегда генеральные, на которых «главный режиссер» может в ходе «прогона» вдруг громко захлопать в ладони и сказать: «Все, хватит, хватит. За этот кусочек пьесы я не волнуюсь, перейдем к другому». А на все остальные вопросы в конечном счете ответит только премьера, которую нам осталось ждать 51 день...