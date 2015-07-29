Перед гранд-финалом

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Оксана ЦУРИК
фото лики меньшовой
Нынче организаторы решили, что не красотой единой должны обладать современные девушки, и проверили их на наличие талантов. В предыдущих турах красавицы уже прошли кулинарные поединки и караоке со звездой. А после творческого этапа девушек ждет экстремальное испытание гонками на картингах. Директор конкурса «Мисс Алматы» Совет Сеитов не скрывает, что с каждым годом отбор красавиц становится жестче.
– Мы усложняем задачу претенденткам на корону, – говорит он. – С нынешнего года первая красавица города, кроме путевки на финал «Мисс Казахстан», получит возможность представлять страну на «Мисс Вселенной». Но, несмотря на сложности, в текущем году наблюдается настоящий бум. Из множества заявок отобраны 22 претендентки, а в гранд-финал выйдут только 12.
В борьбе за корону девушки шли на самые интригующие и необычные эксперименты. Так, Регина Вальтер устроила шоу с волейбольным мячом, Асель Макашева нарисовала блестками портрет Сати Казановой. Но больше всех удивила Ксения Олейникова, исполнившая казахский народный танец на ходулях. По признанию девушки, было очень сложно танцевать в столь непривычных условиях:
– Я то и дело посматривала на пол и все выступление думала, как бы не зацепить шнуры от аппаратуры и не упасть. А еще свет от прожекторов бил прямо в глаза. Понимаю теперь, как непросто приходится артистам оригинального жанра. Не всегда условия на сцене могут быть идеальными для воплощения желаемых номеров.
Поделилась мнением о конкурсе звездная гостья Сати Казанова, подчеркнув, что красота – понятие субъективное, а внутренний мир человека гораздо важнее внешних данных.
– Это здорово, что в Казахстане претендентки на титул «Мисс» проходят такие творческие этапы перед гранд-финалом. Меня особенно тронули несколько номеров: танец Ксении на ходулях и индийский танец Фаризы. Только индийский танец нельзя исполнять в чешках. Это надо делать босиком и с колокольчиками на ногах. Очень впечатлила Салтанат не только своей игрой на прима-кобызе, но и театральной постановкой, – дала оценку певица.
В творческом конкурсе участницы заработали необходимые баллы для гранд-финала. На сей раз первое место и приз в сто тысяч тенге разделили Асель Макашева и Салтанат Карибаева.

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