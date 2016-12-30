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Перед МИД РК стоят много новых задач – Назарбаев
Ксения Воронина
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с руководящим составом Министерства иностранных дел, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.



Елбасы подчеркнул, что в условиях кризисных явлений и изменившейся глобальной ситуации перед МИДом стоят много новых задач, требующих новых подходов.

"Уже с 1 января Казахстан приступит к работе в Совете Безопасности ООН. Избрание в непостоянные члены этой структуры является подтверждением уважения к нашей стране со стороны мирового сообщества. Это ответственная задача, требующая обеспечения глобального лидерства Казахстана в движении за безъядерный мир и в других вопросах международной повестки", – отметил Глава государства.

Также Президент напомнил, что в январе наша страна принимает 28-ю Всемирную Зимнюю Универсиаду, участниками которой станут представители многих стран.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев обратил внимание на предстоящую в июне– сентябре международную выставку "Астана EXPO 2017".

"Свое участие в выставке подтвердили представители 112 государств и 18 международных организаций. Успех мероприятия во многом зависит от целенаправленной работы МИДа, – сказал Глава государства.

Президент Казахстана акцентировал внимание на необходимости тщательной подготовки к проведению в ближайшей перспективе переговоров по сирийской проблематике в Астане.

В качестве важной задачи Нурсултан Назарбаев определил выстраивание максимально эффективной работы в рамках Евразийского экономического союза с учетом наших национальных интересов.

"В условиях мирового экономического кризиса, системным элементом первостепенной важности в деятельности органов дипломатической службы страны должно оставаться экономическое измерение. Необходимо заниматься вопросами привлечения инвестиций и экспорта отечественных товаров. В этой связи работа МИДа и посольств должна быть усилена. Следует предметно поработать над подготовкой крупных международных мероприятий, которые запланированы в Астане в следующем году – саммитов ШОС и ОИС", – подчеркнул Глава государства.

Президент отдельно указал на необходимость работы посольств в части осуществления соответствующего контроля за соблюдением торгово-экономических договоренностей, заключенных Казахстаном с другими государствами, обратил внимание на высокую ответственность сотрудников министерства, представляющих страну за рубежом, и связанную с этим значимость тщательной проработки кадровых вопросов.

В завершение Глава государства отметил хороший уровень деятельности внешнеполитического ведомства и поздравил всех с наступающим Новым годом.

Ранее Президент РК Нурсултан Назарбаев и Глава РФ Владимир Путин по телефону обсудили вопросы, касающиеся планируемого проведения в Астане переговоров по сирийскому мирному урегулированию, а также итоги состоявшихся в Санкт-Петербурге саммитов Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности.

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