Перед Новым годом в Казахстане запустят дополнительные поезда

Накануне Нового года будут запущены дополнительные поезда, в том числе с международным сообщением, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АО "Пассажирские перевозки". 

Это делается для удобства пассажиров, поскольку в предпраздничные и праздничные дни увеличивается спрос на перевозку. В частности, будут назначены дополнительные поезда по маршрутам:

– №152/151 Астана – Алматы-1, отправлением из Астаны 29 декабря 2015 года, 1 января 2016 года, из Алматы-1 – 30 декабря и 2 января; 

– №153/154 Астана – Костанай, отправлением из Астаны 27 декабря, из Костаная – 28 декабря;
 
– №156/155 Караганды – Жезказган, с отправлением из Караганды 15, 17, 19, 25, 27, 29 декабря, 2 января, из Жезказгана – 16, 18, 20, 26, 28, 30 декабря, 3 января;
 
– №452/451 Алматы-2 – Достык, курсированием три раза в неделю, отправлением из Алматы-2 с 14 по 28 декабря, по понедельникам, средам, пятницам, из Достыка – с 15 по 29 декабря, по вторникам, четвергам, воскресеньям;

– №454/453 Алматы-1 – Семипалатинск, отправлением из Алматы-1 27 декабря, из Семипалатинска – 28 декабря.

Кроме того, с 14 декабря скорый фирменный поезд №47/48 Атырау – Астана "Каспий" будет курсировать по новому маршруту через станции Кокшетау – Новоишимская – Костанай – Тобол – Никельтау – Кандыагаш (вместо Атбасар, Есиль, Кушмурун, Тобол, Никельтау, Кандыагаш), периодичностью – через день, отправлением из Атырау по четным числам, из Астаны – по нечетным числам.

С 4 января 2016 года назначается скорый поезд №107/108 сообщением Караганды – Киев (вместо Астана – Киев), курсированием один раз в неделю, отправлением из Караганды по понедельникам, из Киева – по четвергам.

