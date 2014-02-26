Перед решающим туром
Спорт
Перед заключительным отрезком пути (4-й тур пройдет с 10 по 21 марта в Таразе) положение команд таково: «Конденсат-Жайыкмунай» (Уральск) – 49 очков, «Алматы» – 44, «ТНК Казхром» (Хромтау) – 40, «Шыгыс-СвинецСтрой» (Усть-Каменогорск) – 39, «Павлодар» – 29, «Есиль» (Петропавловск) – 21, «Атырау» – 20, «Тараз» – 10.
В Усть-Каменогорске лучшими игроками в составах команд-лидеров специалисты назвали Виталия Вориводина («Конденсат-Жайыкмунай»), Сергея Радкевича («Алматы»), Максима Мамедова («ТНК Казхром») и Куаныша Семейханова («Шыгыс-СвинецСтрой»).