Перед стартом сезона Свежий выпуск 418 Юрий МАКАРОВ

Уральский «Акжайык» выступит в группе № 2, где его соперниками будут команды «Локомотив» (Оренбург), «Универсал» (Саратов), «Знамя-Удмуртия» (Воткинск), «Маяк» (Краснотурьинск), «СКА-Свердловск» (Екатеринбург), «Динамо-Казань-2» и «Никельщик» (Верхний Уфалей). Начало всероссийских соревнований – 24 ноября.

А перед стартом сезона команды Высшей лиги разы­грали в Оренбургской области Кубок России по мини-хоккею. «Акжайык», выигравший три матча, один завершив вничью и в одном проиграв, занял на групповом этапе третье место. Но это был еще не финиш турнира: уральцам пришлось оспаривать третье место в стыковом матче с занявшим четвертую строчку в турнирной таблице «Никельщиком».

Россияне выиграли со счетом 6:4, оставив «Акжайык» без наград. Впрочем, без приза игроки казахстанской команды все равно не остались: их нападающий Сергей Башаев, забивший 28 мячей, стал лучшим бомбардиром Кубка России.



В напряженной борьбе

В Караганде в очень напряженной борьбе проходили матчи первого тура чемпионата Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги. Вчера во Дворце спорта «Жастар» участницы сыграли заключительные встречи, а до этого 6 поединков из 12 завершились со счетом 3:2 и в трех матчах был зафиксирован результат 3:1.

Во вторник на площадке встретились лидеры чемпио­ната, после трех игровых дней не имевшие поражений. Действующий чемпион – клуб «Жетысу» (Талдыкорган) – выиграл у «Астаны» со счетом 3:1 (21:25, 25:19, 25:19, 25:20) и единолично возглавил турнирную таблицу. В тот же день «Иртыш-Казхром» одержал победу над «Алматы» со счетом 3:2, с таким же результатом закончилась встреча «Алтая» с «Карагандой».



Безжалостный жребий

На крупном теннисном турнире Swiss Indoors Basel с призовым фондом более полутора миллионов евро жребий уже в первом круге свел казахстанца Михаила Кукушкина с безусловным фаворитом и к тому же хозяином корта швейцарцем Роджером Федерером.

Он, к слову, очень любит играть в Базеле и всегда в этом городе выступает успешно. Не стал исключением и матч с Кукушкиным: великий Федерер одержал победу со счетом 6:1, 6:2.



Рывок на финише

Ведущие велосипедисты мира завершают очередной спортивный сезон. Десять последних лет у них под занавес – изюминка: многодневная экзотическая гонка «Тур Хайнаня», проходящая на одноименном острове в Южно-Китайском море.

Команду «Астана» здесь нынче представляют в основном казахстанские мастера высоких скоростей: Андрей Зейц, Бахтияр Кожатаев, Арман Камышев, Руслан Телубаев, Даниил Фоминых, Дмитрий Груздев и примкнувший к ним итальянец Валерио Аньоли. До восьмого этапа достижения наших земляков квалифицировались как скромные: лишь на втором этапе Руслан Тлеубаев замкнул тройку сильнейших. А восьмой – горный этап протяженностью 204,8 км с двумя серьезными подъемами, названный здесь королевским, – выиграл Андрей Зейц.

Перед девятым, заключительным, этапом генеральную классификацию возглавлял Саша Модоло (Италия, Lampre-Merida), второе место занимал Андрей Зейц, седьмое – Бахтияр Кожатаев.



