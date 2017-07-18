Перед стартом все равны

Мужские соревнования собрали очень хороший состав. Ведущим казахстанским теннисистам Андрею Голубеву, Денису Евсееву, Михаилу Кукушкину, Александру Бублику и Дмитрию Попко в первом круге выпало встретиться, соответственно, с Егором Герасимовым (Беларусь), Евгением Донским (Россия), Владиславом Манафовым (Украина), Садио Думбия (Франция) и Романом Гасановым (Казахстан).

Среди тех, кто будет представлять Казахстан в женском разряде, сайт Федерации тенниса РК называет Анну Данилову, Камилу Керимбаеву. Напомним, что соревнования в столице Казахстана входят в серии ATP Challenger и ITF Women’s. Общий призовой фонд турнира – 225 тыс. долларов.

Вчера еще один топовый теннисист из Казахстана – Александр Недовесов – провел первый матч на турнире в Познани (Польша). Его соперником был россиянин Алексей Ватутин.