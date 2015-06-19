Свежий выпуск Перед выбором модели Досжан НУРГАЛИЕВ

Как отметил в своем выступлении на мероприятии член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Мажилиса Парламента Ерлан Нигматулин, к сожалению, наше законодательство в сфере недропользования нестабильно и часто подвергается коррекции со стороны исполнительной власти, причем по нарастающей динамике. Например, действую­щий Закон РК «О недропользовании», который был принят в 2010 году, уже в следующем году подвергся изменениям по 5 пунктам, в 2012 году – по 39 пунктам, а в 2014-м – по 270 пунктам!

В общей сложности данный закон подвергался изменениям 23 раза. При этом было внесено более 320 поправок в 76 статей Закона «О недропользовании».

– Возникает резонный вопрос, как работать бизнесу и недропользователям в условиях бесконечной трансформации законодательства в этой сфере? И разве для того мы принимаем законы, чтобы потом их корректировать по инициативе Правительства? – спросил депутат.

Между тем, по его мнению, в странах с развитой горнодобывающей промышленностью к вопросам регулирования рынка полезных ископаемых подходят дифференцированно. В частности, в Канаде, США, Норвегии и других странах имеются отдельные законы, регулирующие сферы твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья, что является наиболее оптимальным способом обеспечения эффективной деятельности этих сфер. Казахстанская практика базируется на австралийском методе – совмещенном регулировании, что не в полной мере соответствует реалиям нынешних дней.

– Полагаю, что сегодня нам нужно определиться и с вопросом выбора модели. То есть ответить четко на вопрос, делать нам один кодекс для ГМК и нефтегазовой отрасли или создать два отдельных закона для каждой из этих сфер деятельности, специфика которых различная, – отметил Е. Нигматулин.

В рамках дальнейших выступ­лений представители Евразийской группы и корпорации «Казахмыс» высказались за дифференцированный подход к регулированию деятельности двух важнейших сфер недропользования.

– Каждая из этих сфер нуждается в более четкой регламентации. Поэтому было бы правильным вернуться к ранее существовавшей в Казахстане практике раздельного законодательного регулирования деятельности двух отраслей, – отметила заместитель председателя правления ТОО «Евразийская группа» Татьяна Макиенко.

В числе 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства в отношении сферы недропользования предусмотрено решение двух основных задач. Прежде всего здесь необходимо обеспечить прозрачность экономических перспектив для инвесторов, во-вторых, перейти на упрощенный метод заключения контрактов, как это предусмотрено лучшей мировой практикой.

Сегодня Казахстан занимает первое место в мире по запасам таких минералов, как цинк, вольфрам и барит. По запасам серебра, свинца и хромитов республика занимает второе место, третье – по запасам меди и флюорита, четвертое – по молибдену, шестое – по золоту. Доля Казахстана в мировых запасах урана составляет 18%, хрома – 10%,свинца – 9%, цинка – 8%, серебра – 5%, марганца – 5%, меди – 5%. По оценкам экспертов, прогнозные геологические запасы Казахстана составляют 9 трлн долларов. Однако это только условные оценки, поскольку многое из того, что содержится в недрах республики, еще предстоит оценить, направив инвестиции не только на разведку углеводородных месторождений, но и на другие направления полезных ископаемых. В связи с этим важным звеном развития отечественного недропользования выступает геологическая разведка как отрасль, формирующая базу данных о ресурсах страны.

Актуальность развития этой отрасли вытекает из того, что на сегодня обеспеченность запасами цветных и благородных металлов составляет в стране не более чем на 12–15 лет, меди и полиметаллов Рудного Алтая и Центрального Казахстана – на 10–15 лет, железной руды – на 20–25 лет, марганцевых руд – на 15 лет. Эксперты отмечают, что в условиях отсутствия комплексной разведки месторождений магния, тантала, нио­бия, алмазов, олова, вольфрама, никеля, бора, магнезита и других элементов вполне вероятно, что в недалеком будущем горно-металлургическая отрасль страны может столкнуться с тотальной проблемой дефицита сырья.

Как отметил в своем выступ­лении вице-министр МИР Альберт Рау, одна из проблем отечественного недропользования по-прежнему связана с засекреченностью информации, касающейся качественных и количественных параметров месторождений полезных ископаемых страны.

– На сегодня более четверти всего объема геологических отчетов по полезным ископаемым засекречено. К этой информации никто из инвесторов не может подступиться. Эти данные никем не проанализированы, и, следовательно, месторождения ресурсов не оценены бизнесом в качестве конкретных сфер приложения инвестиционного капитала, – отметил А. Рау.

По мнению вице-министра, концептуальную основу нового Кодекса «О недрах и недропользовании» составляют принципы и подходы, принятые в международной практике. Акцентом данной политики являются меры, предусматривающие прозрачные и понятные для всех участников рынка методы государственного регулирования с переориентацией внимания на поддержку инвестиций.

Тезис Главы государства о том, что «грамотное и эффективное управление недрами – залог успеха будущей экономики», послужил стартовым импульсом для актуализации проблем отечественной геологоразведки и их решения в рамках Кодекса «О недрах и недропользовании». Сегодня после многих обсуждений в Пар­ламенте эти проблемы, в сущности, общеизвестны. Тем не менее, как подчеркнула депутат Мажилиса Парламента, президент Ассоциа­ции производственных геологических организаций Галина Баймаханова, отрасли попросту нет в качестве целостного направления геологии.

– Парадоксально, что в наш интерактивный век эта наукоемкая отрасль не имеет ни единого информационного поля, ни полноценного научно-технологического сопровождения, ни других возможностей для эффективного и ускоренного изучения недр, – подчерк­нула она.

Согласно ее мнению, для разведки и открытия новых месторождений сырьевых ресурсов нужен не только доступ к уже имеющейся информации о недрах, но и наличие о ресурсах свежих данных, полученных с использованием современных методов и технологических возможностей отрасли. С учетом того, что геология – сфера высокой концентрации экономических рисков и затратности, государство в своей законодательной практике должно предусмотреть стимулы, способствующие успешному развитию этой отрасли. При этом здесь также необходимо подойти к делу дифференцированно.

– Управлять недрами – это нау­ка. Поэтому здесь нужно подходить к делу научно. Мы предлагаем отделить сферу изучения недр от недропользования, поскольку специфика их деятельности, цели и результаты труда в корне отличны друг от друга, но облагаются налогами одинаково, – отметила эксперт.



