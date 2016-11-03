​Перед зимним пьедесталом почета

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Юрий ЛИФИНЦЕВ
фото Юрия БЕККЕРА

Дома побегут сильнейшие

Конькобежцы начали сезон в середине октября на льду столичного ледового дворца «Алау». Первый старт – розыгрыш Кубка Казахстана. В конце октяб­ря там же прошел чемпионат страны с участием 130 спорт­сменов из восьми областей РК. Три золотые медали (на дистанциях 500, 1 000 и 1 500 мет­ров) выиграла Екатерина Айдова, по две – Роман Креч (500 и 1 000 м) и Дмитрий Бабенко (5 000 и 10 000 м). Сильнейшими на остальных дистанциях стали Денис Кузин (1 500 м), Елена Урванцева (3 000 м), Эльвира Халикова (5 000 м).

На Зимней универсиаде мы, по словам государственного тренера РК по скоростному бегу на коньках Кенжеш Сарсекеновой, выставим десять спортсменов – 5 женщин и 5 мужчин. Причем возраст спортсменов не должен превышать 28 лет. По этой прозаической причине в студенчес­кую сборную наши тренеры не могут включить, допустим, перешедших этот рубеж многократного рекордсмена страны Дмитрия Бабенко (31 год) и чемпиона мира 2013 года на дистанции 1 000 метров, заслуженного мастера спорта Дениса Кузина. Пограничные 28 лет Денису исполнятся, увы, уже 4 декабря 2016 года, за месяц с небольшим до старта универсиады.

Зато остальные лидеры сборной Казахстана вполне могут участвовать в Студенческих играх и, по мнению Кенжеш Сарсекеновой, способны принести своей команде медали домашних стартов. Дело в том, что «остальные» – это вполне опытные, прошедшие через многие ответственные старты скороходы, имеющие высокие личные результаты. И к тому же совсем не «зеленые» в плане возраста: Айдовой (спортсменки своих лет не скрывают) 25 лет, Федору Мезенцеву – 26, Роману Кречу – 27...

До начала универсиады казахстанские конькобежцы выступят в нескольких этапах розыгрыша Кубка мира, в частности, в китайском Харбине (11–13 ноября), японском Нагано (18–20 ноября). Медали третьего этапа будут разыграны в Астане в период со 2-го по 4 декабря 2016 года. Очень хороший график для подготовки к универсиаде! И еще не будем забывать, что наши спортсмены параллельно готовятся и к чемпионату мира на отдельных дистанциях (9-12 февраля 2017 года, Каннын, Южная Корея), и к 8-м зимним Азиатским играм, которые состоятся в японском Саппоро 19–26 февраля 2017 года. Одним словом, для мастеров высоких скоростей приближающийся международный сезон будет совершенно нескучным. Особенно конькобежный февраль.


Во главе с Денисом Теном

По сообщению официального сайта 28-й Всемирной зимней универсиады, к предстоящим в Алматы состязаниям готовятся и наши ведущие фигуристы. Вот что, например, сказала главный тренер сборной страны Куралай Узурова: «Казахстанская команда по фигурному катанию ведет активную подготовку к предстоящим Студенческим играм. Мужская сборная, в частности, бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи, заслуженный мастер спорта РК Денис Тен и Абзал Ракымгалиев тренируются в США со своими личными наставниками, а женская команда (Айза Имамбек и Регина Глазман) тренируются в Алматы».

Куралай Узурова считает, что на прошедшем Гран-при среди юниоров Айза Имамбек показала хорошие результаты. Все тренеры уверены, что на Универсиаде-2017 эта фигуристка войдет в десятку лучших спортсменок. А основным претендентом на «золото» универсиады в составе казахстанской команды является, конечно же, Денис Тен.

Всего же в составе сборной Казахстана на Белой универсиаде в Алматы за награды в фигурном катании будут бороться 10 отечественных спорт­сменов.


В погоне за скоростью

В эти дни две команды Казахстана по лыжным гонкам – национальная и молодежная – проводят учебно-тренировочные сборы в Финляндии. В Вуокатти в начале третьей декады октября было тепло, плюсовая температура, но затем пошел снег и дела исправились в лучшую сторону. Во вкатывающем УТС приняли участие такие лидеры нашей сборной, как Александр Малышев, Сергей Малышев, Ринат Мухин, Даулет Рахимбаев, Ердос Ахмадиев, Константин Борцов, Анна Шевченко, Марина Матросова, Ольга Мандрика, Анна Стоян, Елена Коломина, и многие другие.

Можно смело сказать, что большинство из них – потенциальные участники и может быть – даже призеры предстоящей универсиады. За исключением мастера спорта международного класса РК Елены Коломиной – участницы двух Олимпийских игр и пяти чемпионатов мира. Когда позволял возраст, спортсменка из Восточного Казахстана с блеском представляла нашу страну и на Всемирных зимних универсиадах. В Инсбруке (Австрия) в 2005 году она выиграла бронзовую медаль на дистанции 5 километров, а через два года в Турине (Италия) стала серебряным призером в том же спринте. Не сомневаюсь, что в 2017-м Елена Коломина, передающая в сборной Казахстана свой богатейший опыт более молодым спортсменкам, в нужный час приедет в Алматы и поболеет за наших лыжников и лыжниц.

Что касается дальнейшего календаря сборной РК, то 1 ноября команда направилась в городок Мунио, расположенный на севере Финляндии, где продолжает подготовку к сезону и 11–13 ноября примет участие в первых в новом сезоне FIS-стартах.


В свободном полете

Специалисты считают, что у хозяев универсиады очень хорошие шансы на медали во фристайле. И такие прогнозы вполне обоснованы, ведь на предыдущих аналогичных соревнованиях в 2015 году чемпионами Студенческих игр в могуле были наши Юлия Галышева и Павел Колмаков, которые и сейчас в строю. Компанию в Алматы им могут составить Жанбота Алдабергенова и Жибек Арапбаева (обе – акробатика), Данил Бабакин и Айжан Сапиянова (ски-кросс)...

Перед универсиадой у мас­теров могула и параллельного могула состоятся по меньшей мере 11 международных стартов. Их ждут на спортивных аренах Германии, Финляндии, США, Канады, России, Швеции, Японии и Франции. Наверняка сказать, в каких из этих состязаний примут участие казахстанские мастера фристайла, пока затруднительно, но можно не сомневаться, что на горнолыжном курорте Шымбулак восточноказахстанские мастера могула постараются забрать некоторое «золото» универсиады. А разыгрываться здесь будут четыре комплекта наград. Высоки шансы отлично выступить и у Жанботы Алдабергеновой из Шымкента, уже выигравшей несколько медалей на крупных международных соревнованиях и занявшей шестое место на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

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