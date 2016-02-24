Между тем их количество, как и сумма выделяемых на эти цели бюджетных средств, уменьшилось по сравнению с 2014 годом. Н. Можанов отметил также, что акиматом ВКО принимаются активные меры по восполнению дефицита бюджета за счет привлечения в регион крупных инвестиций. Уже подписаны договоры с ЕБРР на общую сумму 11 млрд тенге. В общей сложности до 2018 года через ЕБРР планируется реализовать 124 инвестиционных проекта на сумму 154,2 млрд тенге, большей частью в сфере ЖКХ, которые охватят все районы области. Пять наиболее приоритетных из них будут завершены до 1 июля 2016 года.

Отвечая на вопросы журналистов, руководитель управления рассказал также, что 30 декабря 2015 года Правительством РК утвержден новый Комплексный план приватизации на 2016–2020 годы, в соответствии с которым 40 организаций коммунальной собственности ВКО подлежат передаче в конкурентную среду.