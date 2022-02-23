Передано приглашение

Председатель Сената Маулен Ашимбаев по поручению Главы государства посетил Арабскую Республику Египет с рабочим визитом, где провел ряд встреч с политическими и религиозными лидерами страны.
В ходе встречи с Верховным имамом Аль-Азхара шейхом Ахмедом ат-Тайебом Маулен Ашимбаев передал ему приглашение Президента страны Касым-Жомарта Токаева принять участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре 2022 года. Собеседники отметили высокую роль съезда в расширении диалога между представителями разных религий и конфессий.
– Мы благодарны Вам за всемерную поддержку казахстанской инициативы по проведению Съезда лидеров мировых и традиционных религий в столице нашей страны. Такие встречи религиозных деятелей на высоком уровне играют большую роль для всего мира, особенно на современном этапе, когда обострились многие геополитические и экономические противоречия и проблемы. Эта площадка важна с точки зрения продвижения идей мира, согласия и диалога, а также для объединения усилий мировых духовных лидеров и политиков в развитии человечества в постпандемический период. Уверен, что Ваше участие в работе съезда придаст дополнительный импульс расширению диалога между мировыми и традиционными религиями и поиску совместных ответов на глобальные вызовы современного мира, – сказал Маулен Ашимбаев.
Верховный имам Аль-Азхара, являющегося исторически одним из ключевых образовательных, научных, духовных центров исламского мира, высоко оценил вклад нашего государства в продвижение идей мира и согласия, а также назвал Казахстан важной страной с точки зрения поддержки и усиления глобального межрелигиозного диалога.
Ахмед ат-Тайеб подчеркнул, что в Египте внимательно следили за январскими событиями в нашей стране. Он выразил поддержку народу Казахстана и приветствовал стабилизацию ситуации.
Собеседники обсудили и значимую роль университета Аль-Азхара в подготовке квалифицированных кадров по изучению ислама для всего мира и Казахстана в частности. На встрече Ахмед ат-Тайеб подчеркнул готовность Аль-Азхара помогать нашей стране в обучении специалистов в религиозной сфере, а также в области инженерии, медицины и по другим направлениям.
Также в ходе визита был подписан Меморандум о сотрудничестве между казахстанским Центром Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога и египетским Центром Аль-Азхара по межрелигиозному диалогу.
На встрече со спикером Сената Египта Абдель Уахабом Абдель Разеком Маулен Ашимбаев обсудил вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества и взаимодействия в культурно-гуманитарной и иных областях.
– Египет является одним из ключевых партнеров Казахстана в арабском и мусульманском мире. Укрепление взаимоотношений в торгово-экономической, аграрной, туристической, культурно-гуманитарной сферах отвечает интересам обеих стран. Сенат Парламента Казахстана готов к активной работе с коллегами из Парламента Египта по этим и другим направлениям, – отметил Маулен Ашимбаев.
Спикер Сената подчеркнул, что народы Казахстана и Египта связывают глубокие культурные и исторические корни. Оба народа чтят память Султана Египта Аз-Захира Бейбарса, выдающегося полководца и государственного деятеля XIII века.
Об историческом прошлом двух стран также шла речь на встрече Маулена Ашимбаева с министром вакуфов Египта Мухаммадом Мухтар Джумой. Спикер Сената отметил, что Казахстан ранее выделил средства на реконструкцию мечети Султана Бейбарса в Каире. По итогам встречи было объявлено, что Египет дополнительно выделит около 2 млн долларов на завершение реконструкции этой мечети. Стороны подчеркнули символичность окончания восстановительных работ в свете предстоящего в 2023 году 800-летия со дня рождения Султана Бейбарса.
Также спикер Сената провел встречу с Верховным муфтием Египта Шауки Ибрагимом Абдель Карим
Алламом, где были обсуждены вопросы продвижения идей мира и межконфессионального диалога на международном уровне.