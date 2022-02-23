Передано приглашение

Председатель Сената Маулен Ашимбаев по поручению Главы государства посетил Арабскую Республику Египет с рабочим визитом, где провел ряд встреч с политическими и религиозными лидерами страны.

В ходе встречи с Верховным имамом Аль-Азхара шейхом Ахмедом ат-Тайебом Маулен Ашимбаев передал ему приглашение Президента страны Касым-Жомарта Токаева принять участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре 2022 года. Собеседники отметили высокую роль съезда в расширении диалога между представителями разных религий и конфессий.

– Мы благодарны Вам за всемерную поддержку казахстанской инициативы по проведению Съезда лидеров мировых и традиционных религий в столице нашей страны. Такие встречи религиозных деятелей на высоком уровне играют большую роль для всего мира, особенно на современном этапе, когда обострились многие геополитичес­кие и экономические противоречия и проблемы. Эта площадка важна с точки зрения продвижения идей мира, согласия и диалога, а также для объединения усилий мировых духовных лидеров и политиков в развитии человечества в пост­пандемический период. Уверен, что Ваше участие в работе съезда придаст дополнительный импульс расширению диалога между мировыми и традиционными религиями и поиску совместных ответов на глобальные вызовы современного мира, – сказал Маулен Ашимбаев.

Верховный имам Аль-Азхара, являющегося исторически одним из ключевых образовательных, научных, духовных центров исламского мира, высоко оценил вклад нашего государства в продвижение идей мира и согласия, а также назвал Казахстан важной страной с точки зрения поддержки и усиления глобального межрелигиозного диалога.

Ахмед ат-Тайеб подчерк­нул, что в Египте внимательно следили за январскими событиями в нашей стране. Он выразил поддерж­ку народу Казах­стана и приветствовал стабилизацию ситуации.

Собеседники обсудили и значимую роль университета Аль-Азхара в подготовке квалифицированных кадров по изучению ислама для всего мира и Казахстана в частности. На встрече Ахмед ат-Тайеб подчеркнул готовность Аль-Азхара помогать нашей стране в обучении специалистов в религиозной сфере, а также в области инженерии, медицины и по другим направлениям.

Также в ходе визита был подписан Меморандум о сотрудничест­ве между казахстанским Цент­ром Н. Назарбаева­ по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога и египетским Центром Аль-Азхара по межрелигиоз­ному диалогу.

На встрече со спикером Сената Египта Абдель Уахабом Абдель Разеком Маулен Ашимбаев обсудил вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества и взаимо­действия в культурно-гуманитарной и иных областях.

– Египет является одним из ключевых партнеров Казахстана в арабском и мусульманском мире. Укреп­ление взаимоотношений в торгово-экономической, аграрной, туристической, культурно-гуманитарной сферах отвечает интересам обеих стран. Сенат Парламента Казахстана готов к активной работе с коллегами из Парламента Египта по этим и другим направлениям, – отметил Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената подчерк­нул, что народы Казахстана и Египта связывают глубокие культурные и исторические корни. Оба народа чтят память Султана Египта Аз-Захира Бейбарса, выдающегося полководца и государственного деятеля XIII века.

Об историческом прошлом двух стран также шла речь на встрече Маулена Ашимбаева с министром вакуфов Египта Мухаммадом Мухтар Джумой. Спикер Сената отметил, что Казахстан ранее выделил средства на реконструкцию мечети Султана Бейбарса в Каире. По итогам встречи было объявлено, что Египет дополнительно выделит около 2 млн долларов на завершение реконструкции этой мечети. Стороны подчеркнули символичность окончания восстановительных работ в свете предстоящего в 2023 году 800-летия со дня рождения Султана Бейбарса.

Также спикер Сената провел встречу с Верховным муфтием Египта Шауки Ибрагимом Абдель Карим

Алламом, где были обсуждены воп­росы продвижения идей мира и межконфессионального диалога на международном уровне.