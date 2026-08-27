Передел высокий, хлебный

На полях Приуралья в самом разгаре уборка зерновых. По данным областного управления сельского хозяйства, в текущем году в общем клине зерновые культуры занимают 281 тыс. га, в том числе озимые – более 93 тыс. га. Как отмечают специалисты, в целом для рас­тениеводства сложились благоприятные погодные условия. Средняя урожайность составляет около 25 ц зерна с гектара, дос­тигая по озимым в отдельных хозяйствах 60 ц на круг.

Август – напряженная пора не только для хлеборобов. В круглосуточном режиме сейчас кипит работа и на хлебоприемных предприятиях. АО «Желаевский комбинат хлебопродуктов» в этом году намерено принять не менее 100 тыс. тонн зерна.

История предприятия началась в 1978 году, когда на окраине Уральска был построен и запущен Желаевский элеватор. Имея емкость 150 тыс. тонн, он и доныне остается в числе крупнейших в республике.

Директор комбината Алмагуль Хамитова была принята на предприятие в 1987-м по распределению после окончания Алматинского технологического института. Она и сегодня помнит мягкость первой муки, полученной на новом производственном участке – мельзаводе, введенном в эксплуатацию 28 декабря 1988 года. Установленное на мельнице оборудование по лицензии швейцарской фирмы Buhler может переработать до 500 тонн зерна в сутки.

С 1998-го комбинат входил в состав АО «Зерновая индустрия», объединяю­щее 14 отраслевых предприятий республики. 2014 год ознаменовался для КХП сменой учредителей и введением торгового знака «Мартин».

Сегодня предприятие представляет собой мощный комплекс, куда входят заготовительный и промышленный элеваторы, мельзавод, мельница по производству муки ржаной обдирной, три макаронные фабрики с автоматизированными линиями Pavan, Italpast, новое фасовочное отделение, а также вспомогательные подразделения: автотранспортный парк, железнодорожная ветка, локомотивное депо, ремонтно-механический цех, весовые, склады. Действуют две ТЭЦ, электроподстанция, теплица, есть медицинский пункт, столовая на 120 мест. Комбинат обеспечивает работой около 600 человек.

– Полная механизация погрузочно-разгрузочных работ дает возможность принять на элеваторы автомобильным и железнодорожным транспортом до пяти тысяч тонн зерна в сутки, – рассказывает директор комбината. – В основном оно поступает от местных товаропроизводителей. Рожь группы А, озимую и яровую продовольственную пшеницу III и IV классов сдают свыше 30 крестьянских хозяйств области.

В начале нулевых годов Желаевский КХП одним из первых среди хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятий подтвердил аккредитацию производственно-технологической лаборатории по системе международной сертификации на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 17025.

Лаборатория укомплектована необходимым оборудованием и средствами измерений для проведения полного контроля качества на всех этапах технологического процесса – от приемки зерна до выхода готовой продукции. Компания внедрила и развивает сис­темы менеджмента качест­ва и безопас­ности пищевой продукции в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ ISO 9001, 22000, что позволяет ей беспрепятственно выходить на все меж­дународные рынки.

На экспорт уходит до 60% продукции. Макаронные изделия в основном поставляются в Россию, частично – в Армению, Грузию. По Казахстану компания успешно осваивает западные регионы. Мука высшего и первого сортов пользуется спросом у потребителей Казахстана и России.

На Желаевском КХП обслуживаются практически все пекарные и кондитерские производства региона, торговые сети и магазины у дома. Как объясняют­ на комбинате, качество зерна и правильное формирование помольной партии обеспечивают высокие показатели хлебопекарных и макаронных свойств муки. Подтверждение тому – дипломы победителей, которыми отмечается продукция компании на всевозможных республиканских и международных конкурсах и выставках.

В настоящее время три макаронные фаб­рики комбината производят до 30 видов макаронных изделий различной расфасовки весом от 400 г до 5 кг.

Фабрики № 1 и 3 производят короткие макаронные изделия по тысяче тонн в месяц каждая, фабрика № 2 производительностью до 150 тонн в месяц ориентирована на выпуск длинных изделий и спецформата «Жайма».

К осуществлению проекта по вводу в эксплуатацию макаронной фабрики № 4 здесь приступили в конце 2024 года. Фабричное здание было построено за собственные средства. Что касается закупа оборудования, то комбинат рассчитывает на льготное кредитование по линии АПК. Планируется, что мощность четвертой фаб­рики составит две тонны в час длинных макаронных изделий.

Запуск нового производства позволит создать дополнительно 55 рабочих мест.

Новый урожай зерновых в регионе примут восемь лицензированных хлебоприемных предприятий общей емкос­тью 586 тыс. тонн. Кроме того, 174 тыс. тонн сельхозтоваропроизводители смогут разместить в собственных зернохранилищах. Основными направлениями сбыта зерновых остаются предприятия внутреннего рынка. Продовольственная пшеница в основном поставляется местным мукомольным предприятиям, тогда как фуражное зерно продается животноводческим хозяйствам.

Общий производственный потенциал предприятий зерноперерабатывающей отрасли региона превысил 225 тыс. тонн, в том числе мощность по выпуску муки составляет 194,5 тыс. тонн, макаронных изделий – 30,9 тыс. тонн. Ведущими предприятиями отрасли остаются АО «Желаев­ский комбинат хлебопродуктов», АО «Ақ қайнар» и ТОО «Белес-Агро». По итогам прошлого года в области произведено 96,9 тыс. тонн муки, 20,1 тыс. тонн макаронных изделий и 26 тыс. тонн хлебобулочных изделий.