​Передовые технологии Израиля

Документ подписали председатель правления Национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов и комиссар израильской секции «ЭКСПО-2017» Элазар Коэн.

Глава нацкомпании подчеркнул, что участие Израиля как одного из лидеров в использовании возоб­новляемых источников энергии является важным фактором для успешной организации выставки.

«Я считаю, что подписание данного договора является одним из важнейших показателей продуктивного двустороннего партнерства между Казахстаном и Израилем», – подчеркнул А. Есимов.

Как отметил Элазар Коэн, еще несколько лет назад Израиль был зависимой в плане энергетики страной. Однако благодаря государственным программам сегодня находится на ведущих позициях в области развития «зеленой» энергетики.

«Мы уверены, что ЭКСПО-2017 станет для нас идеальной площадкой, чтобы презентовать миру новейшие разработки в сфере ВИЭ», – сказал комиссар израильской секции «ЭКСПО-2017» .

Напомним, что на сегодня свое участие в Международной специализированной выставке официально подтвердили 89 стран и 15 международных организаций.