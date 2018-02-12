​Передовые технологии в действии

Принцип «одного окна»

Программа цифровизации системы образования провозглашает создание единого информационно-образовательного пространства, основанного на единой информационно-образовательной сети. Эффективность админист­ративного управления вузом и качественное функционирование системы управления учебным процессом могут быть обеспечены только на основе корпоративной информационной системы. ВКГТУ предлагает готовое решение для автоматизации управления вузом – прог­раммно-аппаратный комплекс «Цифровой университет».

– Жасулан Кудайбергенович, какие процессы затрагивает цифровизация университета?

– Мы рассматриваем цифровизацию в нескольких направлениях: подготовка кадров, цифровизация бизнес-процессов вуза (административное управление университетом, академическая и научно-инновационная дея­тельность), переподготовка профессорско-преподавательского состава, модернизация IT-архитектуры университета. Для решения этих задач в университете создан департамент информационных технологий, который охватывает все вопросы формирования единой информационной экосис­темы вуза.

Среди отечественных вузов Восточно-Казахстанский государственный техуниверситет известен как кузница инженерных кадров в строительстве, металлургии, энергетике, машиностроении, также он зарекомендовал себя как ведущий вуз РК в области IT. ВКГТУ им. Д. Серикбаева стал вузом-координатором в области IT среди вузов ШОС. Деятельность университета отслеживает и координирует «цифра». Наш вуз как центр науки и образования обязан соответствовать эпохе информационных технологий.

– С чего началась цифровизация университета?

– Наш вуз всегда был одним из ведущих в области IT, и запуск проекта «Цифровой Казахстан» еще раз показал нам важность этого направления. Мы живем в эпоху цифровой экономики, и успех государства напрямую зависит от уровня цифровизации. Мы подошли к вопросу комплексно и системно. В нашем университете образовательный портал разработан давно, имеется большая база данных по всем нап­равлениям деятельности, однако не было их анализа и визуализации. ВКГТУ предлагает готовое решение для автоматизации управления вузом – программно-аппаратный комплекс «Цифровой университет», представляющий собой интеграцию нескольких мощных подсистем: Dales (образовательный портал, собственная разработка), 1С-Кад­ры и 1С-Бухгалтерия, система электронного документооборота (СЭД, Directum), PerCo (система дос­тупа). Мы занялись разработкой аналитических модулей в единой подсистеме Е-мониторинг.

Кроме того, мы интегрировали наши сервисы по принципу «одного окна». У каждого сотрудника и студента есть «личный кабинет». У студента в «кабинете» собраны личные данные, электронная зачетная книжка. Можно посмот­реть расписание, информацию от преподавателей или руководства факультета, здесь отражаются все новости сайта. В «кабинете» преподавателя собраны данные о его научной деятельности, дос­тижениях, проектах, KPI. Никаких бумаг, у каждого портфолио только в электронном виде.

– Вы упомянули про систему безопасности. Как она работает?

– У нас пропускная система PerCo-Web. Все данные с нее интегрируются с базой образовательного портала. В системе видны все перемещения, к примеру, на какой паре присутствует студент и с какой пары он ушел. Сразу виден график посещения по дням недели и по расписанию, причем в цвете. Если в группе отсутствует более 20% учащихся, индикатор загорается красным, проректор по учебной работе сразу может посмотреть, в чем причина. Все отметки выставляются в электронном журнале, он автоматически закрывается. «Договориться» с преподавателем и поднять оценку невозможно. Все учебные корпуса и студенческие кампусы оборудованы видеокамерами. Были случаи, когда полиция по этим записям находила воришек. Дистанционно можно оценить и эффективность рабочего времени сотрудников и преподавателей в соответствии с расписанием и индивидуальным планом. Все эти данные в дальнейшем используются для автоматического табелирования.

– Хорошо, у вас есть возможность видеть онлайн всю информацию по университету. Но как это работает на эффективность?

– Как в мире оценивают университеты? По данным Всемирной сети проводится анализ публикационной активности ученых этого университета, их цитируемость, популярность сайта этого университета, количество положительных отзывов. Так же независимо мы можем проводить анализ деятельности преподавателей и подраз­делений. Количест­венный и качественный анализ профессорско-преподавательского состава представлен в виде диаграммы, можно посмотреть в разрезе наличие ученой степени, знание языков, научные достижения, возраст. В оптимальном варианте кафедра наполовину должна состоять из преподавателей в возрас­те 30–55 лет, остальные – молодежь и люди в годах. Если где-то по возрасту или остепененности есть дисбаланс, появится желтый или красный индикатор. Это сигнал для руководства и кадровой службы. Все данные обновляются в режиме реального времени, прием нового сотрудника сразу отражается на портале. Здесь же представлены диаграммы по результативности научно-исследовательской работы: патенты, проекты, публикации.

Например, данные по публикационной активности ученых автоматически берутся с сайта e-library, сейчас разрабатывается система автоматического сбора данных с других научных баз. Бывает, преподаватель опубликовал статью, но даже не знает, что ее где-то процитировали. А система обязательно найдет и включит в подсистему университета. Наши преподаватели сегодня не пишут отчеты, они не нужны, за них это делает IT. Например, по данным портала формируется годовой отчет преподавателя, его KPI (Key Performance Indicators), учитываются показатели по 10 ключевым индикаторам как по каждой кафед­ре и факультету, так и по каждому преподавателю. Все это позволяет представить университет в мировом виртуальном пространстве и сделать его узнаваемым.

Человеческий

фактор net

– Вы передали выполнение многих функций технике. Как отнеслись к активному переходу на новые технологии преподаватели?

– Действительно, многие функ­ции автоматизированы, например, произошло расширение электронного документооборота, все заявления, служебные записки, распоряжения, приказы подаются и согласуются только в электронном формате. Сотрудник в любой точке мира, где есть Интернет, может зайти в корпоративную сеть и посмот­реть, утвердить или согласовать любой документ. У нас с 1 января текущего года преподаватели и сотрудники подают заявления только в цифровом формате, что позволяет экономить время и не перемещаться между корпусами университета. На согласование и подпись заявлений уходит не больше 1 дня. Сейчас в таком же формате мы запускаем заявления на прием на работу, 80% всей бумажной рутины университета уже переведены в «цифру», это решает множество проблем: необходимость носить кипы документов из кабинета в кабинет, исключаются субъективное отношение и человеческий фактор. Кроме того, в университете реализована сис­тема Е-мониторинга: «Трехъязычие», «Безопасный университет», «Абитуриент», «Обучающиеся», «Профессорско-преподавательский состав», «Научная и инновационная деятельность», «Финансы».

Сервис «Трехъязычие» позволяет проанализировать уровень знаний языка (английского и казахского) наших студентов, преподавателей и сотрудников, динамические диаграммы визуа­лизируют данные в разных разрезах: по уровню владения языками, по возрасту преподавателей, по языковой сертификации. Этот анализ позволяет разрабатывать планы изучения языка и принимать управленческие решения.

Сервис «Безопасный университет» включает 8 динамических диаграмм по посещаемости занятий студентов и преподавателей в соответствии с расписанием. Диаг­раммы по-разному детализированы: общее количест­во студентов и преподавателей по корпусам университета, общий процент посещаемости в соответствии с расписанием, наличие актуальных пропусков у сотрудников и обучаю­щихся, посещаемость студентов в разрезе групп (факультетов), посещаемость преподавателей в разрезе кафедр (факультетов). Система позволяет выполнять мониторинг за счет интеграции базы данных PerCo и образовательного портала университета. Это дает возможность учебному отделу получать актуальные данные и в режиме реального времени видеть нарушения академической дисциплины как студентами, так и преподавателями.

Сервис «Обучающиеся» визуа­лизирует актуальные данные по контингенту обучающихся в режиме реального времени. Это позволяет анализировать формирование качественного контингента обучающихся. Один из главных показателей маркетинговой политики университета – показатель трудоустройства выпускников. Е-мониторинг позволяет интегрировать данные образовательного портала

ВКГТУ с данными ЕНПФ, то есть выявить реальную картину трудоустройства.

Есть сервис, который визуализирует актуальные данные по профессорско-преподавательскому составу. Мы в режиме реального времени можем анализировать формирование пула высококвалифицированного научно-педагогического, административно-управленческого персонала.

Подсистема «Научная и инновационная деятельность» позволяет осуществлять сбор данных о ключевых составляющих научно-инновационной деятельности вуза: научных публикациях, патентах и авторских свидетельствах, монографиях, коммерциализации научно-исследовательских проектов. Эти данные отражаются в E-monitoring в виде 6 диаграмм.

Сервис «Финансы» включает 4 динамические диаграммы по финансовому состоянию университета. Разрабатывается система автоматического мониторинга расходов воды, тепла и света, эта система позволит своевременно реагировать на нештатные ситуации. Мы постоянно дорабатываем нашу систему, ведь как известно, аппетит приходит во время еды. Освобождение сотрудников от рутины позволяет заниматься высококвалифицированной творческой работой и развиваться в профессиональном направлении.

Новое и уникальное

– Как меняется в связи с прог­раммой цифровизации подготовка студентов по техничес­ким специальностям?

– В 2016 году был предложен Атлас новых профессий (разработчик «Сколково»). В соответствии с атласом было решено максимально усилить фундаментальную математичес­кую подготовку и IT-содержание в образовательных программах. В прошлом году мы провели аудит своих образовательных программ и поняли, что IT-содержание нужно усиливать. Есть, конечно, образовательные программы, где IT-содержание свыше 90%, например, специальнос­ти «Информационные системы», «Вычислительная техника и программное обеспечение», «Автоматизация и управление», «Финансы». Но в целом нужна модернизация.

Мы разработали и уже запус­тили в 2017–2018 учебном году междисциплинарную образовательную программу «Бизнес-информатика» на стыке финансов, экономики и информационных систем. С 2018 года совместно с вузами-партнерами: Берлинский технический университет прикладных наук им. Бойта (Германия), Университет прикладных наук (Вена, Австрия), Обуда университет (Будапешт, Венгрия), Томский политехнический университет (Томск), Сибирский государственный университет геосис­тем и технологий (Новосибирск), Санкт-Петербургский научно-исследовательский университет информационных технологий механики и оптики (Санкт-Петербург), Новосибирский государственный технический университет НГТУ (Новосибирск), Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) (Минск), Белорусский национальный технический университет, именуемый в дальнейшем БНТУ, Львовский университет «Политехника» (Львов), вводим магис­терские программы «Роботизированные беспилотные системы» (AutoDriver), «Дополненная и виртуальная реальность», «Интеллектуальные системы управления жизнеобеспечением». Названия говорят сами за себя.

Сейчас востребовано образование на стыке нескольких нап­равлений. Поэтому мы вводим программы «Точное земледелие», «Медицинская техника», «Цифровые методы исследования Земли» (Digital Earth), «Аддитивные технологии». Некоторые из них уникальные на постсоветском пространстве, у аграриев, например, большой интерес к «Точному земледелию», у здравоохранения – к «Медицинской технике». Глава государства не устает повторять: идет эпоха цифровой экономики. У нас меняется абсолютно вся подготовка, все программы будут содержать минимум 40% IT.

– Предприятия, которые ждут молодых специалистов, переходят на оборудование нового поколения. А как оснащен ВКГТУ?

– Приведу пример: в наших лабораториях установлены и работают уникальные 3D-принтеры – строи­тельный 3D-принтер (распечатка малых архитектурных форм) и порошковый 3D-принтер (распечатка металлических изделий). Эти лаборатории используются не только в научных целях, основная задача университета – научить будущих инженеров пользоваться современным уникальным оборудованием. Студентов мы учим компьютерному проектированию и моделированию, затем они осваи­вают новейшую технику. Возле главного корпуса есть скамьи, которые наши студенты напечатали на строительном 3D-принтере из бетона.

В университетском центре инжиниринга по направлению «геология и картография» разработаны уникальные технологии исследования Земли, ее поверхности и геологических объектов. В университете есть все необходимое – георадар

ОКО-2, беспилотный летательный аппарат Phantom 4, мультикоптер с грузоподъемностью 6 килограммов, комплект радио­навигационного оборудования (базовая станция Leica GR10 и ровер Leica GS08plus), анализатор серы и углерода G4 IKARUS, масс-спектро­метр с индуктивно связанной плазмой Agilent 7100, атомно-адсорбционный спектрометр Люмекс, хроматограф Люмахром. Разработанные технологии были применены для реализации проекта по заказу ТОО «Казцинк» для создания 3D-моделей промышленных строений.

Высокотехнологичное оборудование установлено в Excellent center «Прототипирование», не имеющее аналогов в нашей стране. Мы установили универсальный фрезерный станок с числовым программным управлением DMU 50 (Германия-Япония), универсальный токарный станок с числовым программным управлением CTX 510 ecoline (Германия-Япония), систему твердотельного 3D-моделирования из порошковых металлических материалов Mlab cusing Concept Laser (Германия), систему неразрушающего оптического контро­ля (3D-сканер), универсальную электромеханическую испытательную машину с удлинением колонн на 500 миллиметров AG-X, роботизированный комплекс микроплазменного напыления и высокоскоростной резки.

– ВКГТУ при подготовке студентов учитывает запросы предприятий?

– Учебные планы составляются только вместе с предприятием, которому нужны специа­листы. Предприятия делают заявку, определяют компетенции. Мы подбираем преподавателей, пригла­шаем специалистов из-за рубежа. Учебный процесс можно организовать с применением смешанных технологий, часть курса дается в аудитории, часть – дис­танционно. Все «заточено» на самостоятельную работу студента. Большие возможности предоставляет внедрение в образовательный контент технологии дополненной реальности.

Легким движением мобильника

– Вы упомянули про новые технологии обучения. В них тоже есть IT?

– Цифровизация абсолютно меняет учебный процесс. Я уже упомянул про дополненную виртуальную реальность. Использование технологии дополненной реальности – один из главных трендов в мире, например, декабрьский номер журнала Гарвардского университета «Гарвард Бизнес Ревью» за 2017 год посвящен тем возможнос­тям, которые открываются с этой технологией. Мы знаем об этих возможностях не понаслышке. Наши ребята разработали такую программу: можно иметь книгу и с помощью технологии дополненной реальности разместить на страницах контент с элементами анимации, видео-лекций, 3D-моделей. Конечно, это все реализовано в специализированном программном обеспечении, и студент, наведя на страницу гаджет с установленным софтом, может получить исчерпывающую информацию, которую подготовили наши преподаватели. Небольшое учебно-методическое пособие, но используешь мобильный телефон, разработанный в университете Soft, контент и получаешь аудио­лекцию. Если студент заболел или находится в отъезде, он может спокойно с помощью гаджета изучить весь материал самостоятельно.

– Студенты смогут воспользоваться этой технологией?

– У каждого нашего студента есть мобильная версия приложения «Личный кабинет студента» в смартфоне. Он видит свое расписание, успеваемость, все новос­ти университета, информацию о переносе занятий. Каждый учащийся может скачать приложение в бесплатном интернет-маркете (APP Store, Google Play). Здесь же доступны учебно-методические комплексы дисциплин, которые тоже можно скачать. Аналогичное мобильное приложение разработано для абитуриента. Выпускник школы может зарегистрироваться, зайти, получить всю информацию о вузе и специальностях. Как только школьник зарегистрируется, агрегированные данные по количеству абитуриентов отображаются в нашем Е-мониторинге. То есть мы переходим на мобильные технологии для всех категорий пользователей: абитуриенты, студенты, сотрудники.

На все мероприятия, проводимые нашим вузом, абитуриенты регистрируются онлайн, в системе сохраняются все данные о них для дальнейшего информирования. Мы точно знаем, что у этих ребят есть информация о нашем вузе. По их контактным данным наш сотрудник налаживает связь и работает с абитуриентом индивидуально. Помогает до тех пор, пока выпускник школы не станет студентом. Когда школьник пос­тупит, личная карта абитуриента переходит в карту студента. Я захожу в портал и вижу, сколько абитуриентов зарегистрировались на портале, например, сейчас зарегистрированы почти полторы сотни выпускников школ из южных регионов по программе «Серпiн». Это не значит, что все 100% зарегистрированных абитуриентов придут к нам. Но по крайней мере у них есть интерес к нашему университету, и мы можем им дать больше информации о нас. Аналогичная ситуация со студентами, которые у нас окончили бакалавриат. Руководство кафедр включает в систему данные на основе договоров о трудоустройстве, которые приносят выпускники. И дополнительно мы получаем данные на основе сведений о перечис­лении обязательных пенсионных взносов, мы видим реальную картину трудоустройства, следим за карьерным ростом наших выпускников и всегда информируем их о наших успехах. К слову, мобильное приложение – это разработка наших студентов. Они его сделали в рамках стартапа. Сейчас ребята взялись за создание мобильного приложения для преподавателей.

– Вы будете продвигать ваш проект «умного университета»?

– Нашей разработкой уже заинтересовались в Новосибирском государственном техническом университете и Белорусском национальном техническом университете. В ВКГТУ на одной платформе собраны данные обо всех процессах и разработаны мощный функционал, кибербезопасность. Я уезжаю в командировку и в мобильнике вижу всю ситуацию вплоть до того, сколько студентов в какой аудитории. Мы готовы этот продукт продавать, внедрять в любые организации, неважно, завод это или учреждение. Принцип один. Это универсальная система, которую можно адаптировать под любое предприятие. В своем Послании «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции» Президент Нурсултан Назарбаев отметил необходимость запуска пилотного проекта по цифровизации предприятия, а цифровизация нашего вуза уже сделана!