Передвижение жителей с 10 ночи до 6 утра ограничат в Костанайской области
Жанат Тукпиев
В Костанайской области вводятся новые карантинные ограничения, передает Kazpravda.kz.
Сегодня, 17 ноября, главный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло внес изменения в прежнее постановление. В документе говорится, что:
- у прибывающих в Казахстан пассажиров международных авиасообщений, не являющихся гражданами Казахстана, должна быть справка ПЦР с отрицательным результатом (не более 3 суток с момента выдачи);
- жителям ограничат передвижение по территории населенных пунктов Костанайской области с 22:00 часов до 06:00 часов;
- вводится запрет на передвижение пассажирского междугороднего общественного транспорта (автобусы, микроавтобусы, такси);
- общественному транспорту разрешено работать с максимальным выходом на линии в часы пик в будние дни с 06:00 часов до 21:00 часов. В выходные и праздничные дни их работа приостанавливается, за исключением общественного транспорта в город Рудный, следующего по маршрутам № 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 29, 200 для перевозки работников АО "ССГПО" в промежутках времени с 5:00 до 10:00 часов и с 17:00 до 01:00 часа;
- такси запрещается работать с 22:00 часов до 06:00 часов, водители и пассажиры должны обязательно носить маски;
- запрещается въезд/выезд граждан на/с территорию(-и) области и территорию (-и) города Костанай, город Рудный, кроме лиц, указанных в настоящем постановлении. При этом, разрешено беспрепятственное передвижение жителей области из одного района/города в другой, за исключением прибытия в областной центр и город Рудный;
- разрешен беспрепятственный въезд/выезд через санитарные блокпосты (при предъявлении путевых листов, нарядов на работу, планов-заданий, товарных накладных, командировочных документов, направлений медицинских учреждений, удостоверения личности) для:
лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям;
транспорта и лиц указанных в подпункте 7 пункта 2;
транспорта и лиц, задействованных в проведении природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных мероприятий, дорожно-ремонтных работ, аварийных служб, поставщиков товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов, твердого, жидкого топлива и ГСМ, а также весь грузовой транспорт с товарами, оборудованием и материалами для обеспечения хозяйственной жизнедеятельности области, при представлении подтверждающих документов (свидетельство о государственной регистрации, для работников - справка с места работы свободного образца, заверенная печатью);
лиц, возвращающихся к месту постоянного проживания и жителей области (членов одной семьи) для посещения загородных домов (дач), при предоставлении правоустанавливающих документов;
передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки работодателя свободного образца, заверенной печатью;
- разрешается работа ТРЦ, ТК, торговых сетей, непродовольственных магазинов, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, заполняемостью не более 30%, с ограничением режима работы с 10:00 часов до 20:00 часов;
- при этом в выходные и праздничные дни приостановить работу объектов по продаже запасных частей для автомобилей и сельскохозяйственной техники, объектов непродовольственной торговли площадью более 2 000 кв. м, торгово-развлекательных центров, за исключением продуктовых магазинов и аптек, находящихся в них.
Постановление вступает в силу со дня его подписания. Полный текст постановления можно прочитать здесь.