Передвижная выставка "Искусство для трансформации сознания" открылась в Алматы

В рамках выставки презентован проект «Линии процветания». Это название не случайно, все начинается именно с линии и заканчивается линией, рассказывает идейный вдохновитель проекта и известный казахстанский художник Армат Бектас. Как автор, он известен тем, что через изобразительное искусство по-новому трактует взаимоотношения общества, культуры и формирование национальной идеи.

«Я изучал работы Кандинского, Пикассо, все они искали духовный контекст своих абстрактных работ. Я продолжил их поиски, и провел духовную вертикаль в своих работах, символах и знаках. В моих работах представитель каждой конфессии или этноса видит свои духовные символы, познает и трансформирует себя через искусство. Этому я и обучаю своих учеников в галерее «SalSeri». Считаю, что люди разных профессий могут раскрыть свой творческий потенциал, любой человек может научиться рисовать, и для этого не обязательно учиться 10-15 лет. Оглядываясь на то, что происходит в мире, хочу сказать, что рисующий человек — это всегда творец, он не пойдет на разрушения», - поделился Армат Бектас, член Союза художников Казахстана.

Организатором выставки является столичная художественная галерея «SalSeri» при поддержке Республиканского общественного объединения «Qazaq Geography», ее название вдохновлено великими казахскими деятелями искусств – Бухар Жырау, Ақан Серi, Ақтанберлі, которые во многом были талантливыми самоучками. В выставке принимают участие 16 авторов, большая часть из них – непрофессиональные художники, ученики арт-студии Армата Бектаса.

Стоит отметить, что накануне выставки художники провели плэнер в Чарынском каньоне, организованном РОО «Qazaq Geography». Вдохновившись загадочными пейзажами, они создали несколько работ, которые также вошли в выставочную коллекцию.

«Мы работаем над развитием эко-туризма в национальных парках и на наш взгляд, искусство – это прекрасная возможность привлечь внимание казахстанцев к проблеме охраны природы, заставить их задуматься о бережном отношении к экологии и уникальным природным локациям», - отметил Председатель правления «Qazaq Geography» Орман Нурбаев.

«Я бы хотела подчеркнуть, что искусство — это путь к себе. Я начала рисовать после поездки в Королевство Бутан, где побывала в монастыре «Гнездо Тигрицы». Вернувшись в Алматы, начала потихоньку рисовать, с того времени уже прошло семь лет. Я за свою жизнь посетила 25 стран, и путешествие в Бутан было самым знаковым, с точки зрения трансформации, поэтому первая коллекция моих картин посвящена священным Гималаям. Было желание пройти путем Рериха, и мои первые картины были копии его работ. Постепенно я пришла к своему стилю, и так появились мои картины», -рассказала художница Эльмира Кандыкбаева.

На выставке представлено 44 живописных работы в жанрах «Абстракция» и «Реализм». Все картины очень высоко оценены профессионалами от искусства.

«Все ученики Армата Бектаса очень разные, а объединяет их впечатляющий энтузиазм и любовь к живописи. Все это видно в их работах, подчас ярких, экспрессивных, с характерной именно для нее, явно выраженной фактурой мазка, как в серии «Священные Гималаи» Эльмиры Кандыкбаевой, или в тонком колористическом решении передачи тихого летнего дня у Айнар Канапияновой в ее пейзаже «Мечеть Хаджи Ахмета Ясауи», - отметила известный искусствовед и директор музея имени семьи Невзоровых Татьяна Костромская.

«Многие из нас пришли к живописи уже в зрелом возрасте, и мы хотели показать своим примером, что искусство - это естественная потребность человека проявлять себя, как развитое духовное существо, внутренняя потребность, которая не определяется художественным образованием, поэтому наша выставка - яркий пример того, что люди в любом возрасте могут прийти к своей цели и даже выставляться в музеях», -поделилась Эльмира Кандыкбаева.

Передвижная выставка «Искусство для трансформации нового сознания» экспонируется в пяти городах Казахстана. Ранее художники презентовали свои работы в Нур-Султане, в музее семьи Невзоровых в Семее. Следующий пункт назначения - музей современного искусства в Шымкенте. В заключении участники выставки проведут гранд-пленэр в Узбекистане.

14 мая в 12:00 Армат Бектас проведет мастер-класс по живописи. Приглашаем всех желающих. С собой нужно иметь – этюдник, краску, масло и кисточку. Мастер-класс проводится бесплатно.