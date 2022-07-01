Фото пресс-службы акимата Нур-Султана
Общество
Передвижные экологические посты начали работать в Нур-Султане

В Нур-Султане презентовали проект «Экологический мониторинг транспортных и иных передвижных средств на территории города Нур-Султан». Его реализацией занимаются городское управление охраны окружающей среды и природопользования и ТОО «Экосервис-С», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

«В рамках природоохранных мероприятий запускаем проект по мониторингу загрязнения воздуха автотранспортными средствами. Лаборатории будут измерять именно выхлопные газы, но данные мероприятия мы в этом году запускаем в пилоте. Он будет у нас как профилактическое явление. Для тех машин, которые будут проверяться и мониториться, сначала будут проводить разъяснения и применять в их отношении предупредительные меры. В последующем, когда процесс наладится, если будут выявляться повторно нарушения, то будут применяться административные меры», - сообщила заместитель руководителя управления охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан Жанар Бескемпирова.

Мониторинг целевых показателей качества окружающей среды показал, что основным источником загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт, что было доказано во время пандемии.

Передвижные экологические посты при помощи многокомпонентных газоанализаторов и дымомеров будут измерять выхлопные газы автомобилей, оснащенных бензиновыми и газовыми двигателями, на содержание углеводородов, оксида углерода, диоксида углерода, окислов азота, кислорода. А дизельные машины будут проверяться на дымность выхлопных газов.

«На первом этапе у нас будут проводиться замеры двумя передвижными лабораториями. Эти лаборатории сертифицированы. Все приборы внесены в госреестр», - пояснил директор ТОО «Экосервис-С» Галым Беркинбаев.

Анализ полученных данных по автомобильным выбросам в городе Нур-Султан при проверке передвижных экологических постов будут способствовать принятию управленческих решений, направленных на уменьшение вредного воздействия автотранспорта на атмосферный воздух города.

В целях качественной реализации проекта ранее был заключен трехсторонний меморандум между Управлением охраны окружающей среды и природопользования, Департаментом полиции города Нур-Султан и ТОО «ЭКОСЕРВИС-С».

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