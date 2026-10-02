Переевшие

Колонка обозревателя
Елена Левкович

На днях подруга рассказала историю. Рассказчица она знатная, а потому вышла целая повесть о ее визите к врачу. Казалось бы, такая обывательская тема, а буквально зацвела эпитетами. Жаль только, что история грустная. Нет-нет, с подругой все хорошо. Удручило другое: почему-то в наше время даже за приличные деньги можно получить неадекватный сервис и даже унижения.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сказала подруга, «я к этому врачу мечтала попасть с 19-го года». И все как-то не срасталось: то переезд в другой город, то пандемия, то вроде как уже и не надо. А тут звезды, наконец, сошлись, и женщина записалась. С предоплатой и увесистой коробкой дорогих конфет в качестве дополнительной благодарности.

За истекшие с момента начала мечтаний годы популярность специалис­та не снизилась, отзывы хвалебные (я не поленилась почитать их в Интернете). Цена за прием соответствующая. Но за мечту надо платить!

Подруга говорит: я о своем недомогании чуть не книгу написала, чтобы многоуважаемой ученой даме было проще разобраться в хитро­сплетениях чужого организма. И анализы все сдала заранее, МРТ сделала, УЗИ. В общем, в полной боевой готовности села ждать на стульчик возле кабинета.

Вызвали. Подруга, теребя подарочный пакет с конфетами, пересела скромно на стульчик теперь уже у стола врача.

Специалист мельком глянула кипу принесенных исследований, молча выслушала жалобы. Скомандовала раздеваться. А дальше, вспоминает подруга, ей впервые стало стыдно у врача.

– У вас что, целлюлит?! – передаю эмоционально со слов пациентки. – Да у вас же ожирение!

Я знаю, как выглядит моя подруга. Да, минули те времена, когда мы обе были тонкими-звонкими, но, извините, с каких пор вес 70+ стал ожирением? Женщине 41 год, трое детей и порой отсутствие режима здорового питания. А целлюлит как упрек – это, простите, вообще смешно. Даже я, человек далекий от медицины и спорта, знаю, что «апельсин» на женском теле вот вообще ни разу не признак обжорства, а особенность подкожно-жировой клетчатки. Он даже у спортсменов есть!

Подруга попыталась было внести ясность, да только врач отмахнулась: да что вы мне рассказываете, и так все с вами ясно, чего хотите от организма с таким-то весом. Отсюда и все проблемы у вас. Срочно, просто бегом худеть! И всучила окончательно расстроенной женщине визитку пристанища маститых диетологов.

А еще настрочила длинный список необходимых к сдаче анализов. К этому моменту подруга немного пришла в себя.

– Так вот же все эти анализы! Я же все это и принесла, – подтолкнула она ту самую кипу с цифрами ферритина, гемоглобина и всей остальной таблицы Менделеева.

Теперь расстроилась врач – процентный куш от лаборатории сорвал­ся, не иначе. Пересматривать анализы она не стала, еще раз напомнила про визит к диетологу, на этом и распрощались. За конфеты сказала спасибо, да.

Подруга моя до сих пор под впечатлением, а прошло уже пару недель. Говорит, такого разочарования не испытывала никогда. И дело не в деньгах, а в отношении. Человек пришел с конкретной проблемой, а ему – «вы жирная!». И ладно бы после этого выпада последовали толковые советы, назначения, так ведь нет.

Так, может, это не подруга «разожралась», как позволила себе выразиться врач? А кое-кто сам «зажрался»?

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#медицина #реклама #врачи #мечта #платная медицина #Переевшие

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