«Перегнули»… свалку

Петропавловск готовится отметить 270-летие, но в городе до сих пор не решена такая насущная проблема, как утилизация отходов.

Дело дошло до того, что экологи потребовали даже закрыть действующий полигон твердо-бытовых отходов. Местные «зеленые» обратились в суд после проверки деятельности ТОО «Кызылжар тазалык».

Внеплановая проверка по соблюдению этим предприятием экологического законодательства была проведена после обращения общественников.

– Предприятие не соблюдает технологию складирования отходов на полигоне ТБО, там нет изоляционного слоя, – пояснил глава департамента экологии Северо-Казахстанской области Азамат Бектасов. – Если придерживаться технологии, то каждый двухметровый слой мусора должен быть присыпан инерт­ными материалами, а летом это надо делать ежедневно. На объекте имеется только частичное ограждение. Частично производится и сортировка отходов.

Экологический кодекс РК запрещает размещать на полигонах ТБО пластмассу, макулатуру, битое стекло, резину, пищевые отходы. Все это должно отправляться на вторичную переработку. На полигоне в Петропавловске данные требования не соблюдаются.

В свое оправдание работники ТОО «Кызылжар тазалык» говорят о том, что это городские власти не решают вопрос по установке контейнеров для раздельного сбора мусора, тариф на его вывоз не поднимался с 2018 года. Поэтому предприятие работает на пределе возможностей.

К этому нужно добавить, что полигон заполнен твердо-бытовыми отходами на 85%, и что предприятие «Кызылжар тазалык» было оштрафовано на 250 тыс. тенге.

– Мы направили исковое заявление в специализированный межрайонный экономический суд Северо-Казахстанской области с требованием приостановить деятельность полигона твердо-бытовых отходов, – сообщил Азамат Бектасов.

В числе других экологических проблем руководитель областного департамента назвал наличие на территории Северо-Казахстанской области отработанных урановых месторождений, изношенность канализационных сетей и очистных сооружений в пойме Ишима, загрязнение сероводородом атмосферного воздуха в Петропавловске.

Космический мониторинг позволил выявить 54 несанкционированные свалки на территории Северо-Казахстанской области. Будут ли они ликвидированы? Да, конечно! Во всяком случае, план по пресечению несанкционированного размещения отходов на 2021 и 2022 годы давно разработан и даже утвержден. Соз­дана мобильная рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники департамен­тов экологии, полиции, управления природных ресурсов и регулирования природопользования, а также представители общественности.

К примеру, сотрудники мобильной рабочей группы зафиксировали в Петропавловске 26 несанкционированных мест размещения отходов, а в Кызылжарском районе – 27. К административной ответственности за это были привлечены пятеро граждан, они оштрафованы на общую сумму 153 150 тенге.

В общем, и план есть, и мобильная группа работает, и виновные штрафы платят, но стихийные свалки все равно растут как грибы после дождя.

В этой связи департамент экологии направил в адрес акимов районов письма с требованием безотлагательно начать ликвидацию несанкционированных свалок и еженедельно отчитываться о проделанной работе. Такая постановка вопроса приносит плоды.

По крайней мере в прошлом году в Северо-Казахстанской области было выявлено 363 несанкционированных места размещения отходов, из которых 294 ликвидировано. Результат, конечно, есть. Остается добиться того, чтобы этих самых мусорных «самоволок» не возникало. Ведь чисто не там, где выгребают, а там, где не мусорят.