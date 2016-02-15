Переговоры о поставке 500 МВт электроэнергии в Россию ведет Казахстан
Ксения Воронина
Министерство энергетики Казахстана ведет переговоры о поставках 500 МВт электроэнергии в Россию. Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики Владимир Школьник, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В ходе последней поездки нашей делегации в Москву мы согласовывали вопрос поставки электроэнергии в Россию до 500 мегаватт. Вопрос обсуждался в министерстве энергетики РФ и в Правительстве", – сказал Школьник.
Кроме того, глава Минэнерго сообщил, что на всех уровнях обсуждался вопрос подписания индикативного баланса поставки угля на электростанции РФ до 2020–2023 года.