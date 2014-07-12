Переговоры по новому Соглашению с ЕС завершатся к осени 2014 года

Глава казахстанского внешнеполитического ведомства обсудил с дипломатами итоги седьмого раунда переговоров по проекту нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Евросоюзом, который прошел 30 июня – 1 июля нынешнего года в Брюсселе. Министр с удовлетворением отметил, что благодаря высокому уровню взаимопонимания переговорных команд прошедший раунд стал наиболее результативным – были согласованы практически все положения документа. Это позволит завершить переговорный процесс к осени текущего года.

Ерлан Идрисов подчеркнул особую важность для Казахстана вопроса об облегчении визового режима со странами ЕС. Как известно, с 15 июля 2014 года Казахстан в одностороннем порядке вводит безвизовый режим на один год для граждан 10 государств, являющихся наиболее крупными инвесторами в экономику страны. На встречах отмечалось, что в текущем году планируется завершение ратификации Соглашения о реадмиссии с ФРГ, а также подготовки к подписанию соглашения о реадмиссии и соглашения об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических паспортов со странами Бенилюкс.