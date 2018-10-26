Переговоры по созданию единой визы начали Казахстан и Узбекистан

Между министерствами иностранных дел Казахстана и Узбекистана на 2018 год состоялись казахстанско-узбекские консультации по консульским вопросам, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Казахстанскую делегацию возглавил директор Департамента консульской службы Умбетбаев Тауболды, узбекскую делегацию - заместитель директора Консульско-правового департамента Насриев Фариддин.
В ходе консультаций стороны детально обсудили состояние двусторонних отношений в консульской сфере, по итогам которых был подписан соответствующий протокол.
Одним из вопросов, поднимавшихся в ходе двусторонние встречи, было введение Silk Road – визы, которая будет способствовать развитию туризма двух стран.
Впервые о создании единой визы было озвучено в ходе международной выставки "Туризм на Шелковом пути", открывшейся 4 октября в Ташкенте. Виза предполагает свободное перемещение из страны в страну для туристов.
Казахстан и Узбекистан уверены, что проект визы "Шелкового пути" в скором времени поддержат и другие соседние страны.
Узбекистан и Казахстан надеются, что они тоже смогут присоединиться к такому соглашению, приведя свое законодательство и свои информационные системы в соответствии с требованиями, которые позволяют обеспечить взаимный информационный обмен между погранслужбами и органами безопасности государств.
"Если эта виза заработает в ближайшее время, вы можете себе представить, как будет легко передвигаться туристам из одной страны в другую. Туристы, которые приезжают в Центральную Азию, хотят посмотреть не только Казахстан, но и Узбекистан, и Кыргызстан, и Таджикистан. Поэтому для туристов предоставляются очень хорошие возможности открыть для себя новые страны", - отметила председатель Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК Майнюра Мырзамадиева, сообщает 24.kz
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