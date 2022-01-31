Переговоры России и США по новой концепции безопасности в Европе вступили в новую стадию Общество 1417 Юлия Полонская

Переговоры России и США по новой концепции безопасности в Европе вступили в новую стадию.



В начале прошлой недели Запад активизировался в попытках побудить своих оппонентов к решительным действиям: постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер выступил с тревожным заявлением, что Европа должна готовиться к кризису, поскольку «барабанный бой войны звучит громко». Некоторые западные посольства даже стали спешно эвакуировать семьи дипломатов, а НАТО сообщила о переброске дополнительных сил в Восточную Европу.



Но когда война не началась ни в понедельник вечером, ни во вторник, всех немножко отпустило. А в среду Соединенные Штаты и НАТО передали российской стороне свои письменные предложения по безопасности. Теперь следующий шаг – за Россией, которая сейчас взяла тайм-аут на изучение документа. В деле сохраняется интрига, ведь по просьбе Запада текст предложений рассекречивать не будут.



– Мы не публикуем документ, потому что мы считаем, что у дипломатии будет больше шансов на победу, если мы создадим возможность для конфиденциальных переговоров. Мы на­деемся, Россия смотрит на это так же и отнесется к нашим предложениям серьезно, – пояс­нил Государст­венный секретарь США Энтони Блинкен.



Однако некоторые детали все же известны. К примеру, Энтони Блинкен в ходе традиционного еженедельного брифинга сказал, что изменений позиции США по главному вопросу – непересечению тех самых «красных линий», обозначенных Москвой, нет и не будет.



Зато есть перечень предлагаемых тем, по которым Запад видит возможности для сближения. Это армейские учения и конт­роль над вооружениями в Европе, размещение войск на Украине.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс предлагает России инициативы по снижению рисков, восстановлению работы представительств, а также переговоры по контролю над вооружениями, включая ядерное оружие и наземную оборону.



Двери останутся открытыми

Неготовность НАТО отказаться от политики «открытых дверей» была ожидаема. По существу, нет действенных инструментов заставить Запад вернуть НАТО на линию 1997 года. А вот договориться по конкретным практическим вопросам, например, попробовать юридичес­ки закрепить ограниченность размещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и прочих ударных систем, в том числе на Украине, более реально, считают эксперты. И именно такая жесткая постановка воп­роса российской стороной как раз и позволила сегодня начать более конструктивные переговоры с США.



«Например, гипотетическое возвращение России и США к Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также повышение транспарент­ности и доверия между РФ и НАТО, – отметил в интервью РИА Новости бывший начальник меж­дународно-договорного управления Минобороны РФ Евгений Бужинский. – Последние 20 лет все наши предложения отметались с порога, а сейчас готовы обсуждать и ракеты, и учения, в общем, все, кроме «открытых дверей» и «отката» НАТО к границам 1997 года. Так что в этих ответах есть и позитивные для нас моменты».



«Тот факт, что министры иностранных дел договорились продолжить контакты, — это, безусловно, хороший знак. Пока они разговаривают, шансы на военное решение уменьшаются или, по крайней мере, не увеличиваются. До сегодняшнего дня не было понятно, продолжится ли вообще диалог. Но, честно говоря, на данный момент я не большой оптимист. Я не вижу сближения по принципиальным вопросам, но в то же время присутствие российских войск у границы с Украиной наращивается. Это говорит о том, что военное решение на столе, и оно никуда не делось», — сказал РБК старший научный сотрудник исследовательской корпорации RAND Сэмуэль Чарап, напомнив, что среди членов НАТО нет консенсуса по предоставлению членства в Альянсе Украине.



Согласен с ним и профессор в области международных отношений Колледжа Гамильтона Алан Кафруни. Эксперт считает, что совершенно очевидно, что Украина и Грузия не станут членами НАТО в обозримом будущем. Решение же сложившейся ситуации требует как минимум формальных гарантий нейтралитета Украины. Такой вариант имеет исторические прецеденты, в том числе успешное соглашение о нейтралитете Австрии от 1955 года, заключенное в период холодной войны.

«В сочетании с искренним стремлением возродить «Минск-2» это может стать основой для деэскалации, даже если сохранятся значительные разногласия», — считает Алан Кафруни.



Бывший постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген тоже сохраняет сдержанный оптимизм по поводу примирения позиций США и России по приниципиальным вопросам. В интервью DW экс­перт, который в феврале заступает на пост главы Мюнхенской конференции по безопасности, выразил надежду, что «эскалации и вторжения России в Украи­ну удастся избежать». Важной предпосылкой для этого он считает единство Запада.



Спина к спине

В противостоянии между РФ и США агрессором выступает вовсе не российская сторона, считает исполнительный директор Института стратегического сотрудничества между Китаем и Россией при Университете Цинхуа (ИССКР) Ван Ци.



РФ и США являются постоянными членами Совета безопаснос­ти ООН и ядерными державами и несут особую ответст­венность за международный мир и безопасность. По словам Ван Ци, Китайская Народная Республика приветствует продление Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и диалог по стратегической стабильности. Этот шаг будет способствовать укреплению международного мира и безопасности и удовлетворит общие ожидания международного сообщества.



«По вопросу стратегической стабильности Китай и Россия достигли высокой степени консенсуса. Китай призывает американскую сторону активно реагировать на соответствую­щие требования российской стороны, значительно сократить ядерное оружие и создать условия для присоединения других государств, обладающих ядерным оружием, к переговорам по ядерному разоружению, – считает исполнительный директор Института стратегического сотрудничества между Китаем и Россией. – Великая держава должна иметь соответствующий имидж и не должна походить на некоторые страны, размахиваю­щие санкционной дубиной на каждом шагу. Экономическое сотрудничество должно осуществляться в мирной и стабильной международной обстановке».



И если Евросоюз готов поддержать США в этом переговорном процессе, то Россия вполне может рассчитывать на плечо Китая. Озвучивая официальную позицию Пекина, Ван Ци отмечает, что «Китай и Россия должны продолжать углублять свое стратегическое сотрудничество «спина к спине» и «бок о бок», укреплять прагматическое сотрудничество в различных областях и эффективно реагировать и противодействовать «двойному сдерживанию» США».



Поддерживает Китай и позицию Министерства иностранных дел нашей страны в контексте принятой Европарламентом резолюции о необоснованности введения войск ОДКБ. Политику Казахстана, направленную на сотрудничество с Организацией Договора о коллективной безопас­ности в целях своевременной стабилизации внутренней ситуации, Пекин считает оправданной. Ведь это отвечает не только собственным интересам Казахстана, но и соседних стран. Нанесение урона безо­пасности Казахстана внесет новые изменения в ситуацию в Центральной Азии, которая только что относительно стабилизировалась после войны в Афганистане.



К тому же отправка миротворческих войск ОДКБ в Казахстан соответствует требованиям международных договоров. Согласно статье 8 Устава Организации Договора о коллективной безо­пасности, государства-члены координируют и объединяют свои усилия в борьбе с международным терроризмом и экст­ремизмом и другими угрозами безопасности государств-членов. Когда само государство-член подвергается угрозе терроризма, другие обязаны оказывать помощь в борьбе с угрозой.

