​Переговоры с главой миссии

Как сообщила пресс-служба КС РК, И. Рогов проинформировал собеседников о полномочиях и решениях Конституционного совета в сфере избирательного процесса. В свою очередь Б. Фрлец рассказал о целях и задачах миссии, которая официально приступила к наблюдению за выборами депутатов в Мажилис Парламента с 17 февраля нынешнего года.

Стороны также обсудили вопросы, касающие­ся полноценной реализации норм Конституции и выборного законодательства в процессе проведения избирательных мероприятий. Особое внимание было уделено соблюдению международных стандартов демократических выборов.