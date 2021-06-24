Переговоры в Брюсселе

Ануар Калмыков

Специальный представитель Президента РК по международному сотрудничеству Ержан Казыханов посетил с визитом Брюссель.

Целью визита стало обсуждение вопросов сотрудничества Казахстана и Евросоюза. В Брюсселе Ержан Казыханов провел встречи с высокими представителями Европейского совета, Европейской комиссии, Европейского парламента, Европейской службы внешних действий, а также с руководством Европейского инвестиционного банка.

Ержан Казыханов передал специальное послание от имени Президента Касым-Жомарта Токаева главе Европейского совета Шарлю Мишелю. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений между Казахстаном и ЕС в контексте реализации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС).

Специальный представитель отметил, что развитие эффективного и разнопланового взаимодействия с Европейским союзом является стратегическим приоритетом внешней политики Казахстана. Была достигнута договоренность поддерживать политический диалог на высоком и высшем уровнях. В данном контексте стороны рассмотрели вопросы организации визита Главы нашего государства в Брюссель.

Европейские партнеры высоко оценили успехи Казахстана по разработке и внедрению собственной вакцины против коронавирусной инфекции. Как было отмечено, QazVac, в случае его одобрения Европейским агентством по лекарственным препаратам, может стать хорошей основой для сотрудничества между РК и ЕС по линии европейского механизма поддержки зарубежных стран в борьбе с пандемией Team Europe.

На проведенных в Брюсселе встречах состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая вопросы глобальной и региональной безопасности, в частности по стабилизации ситуации в Афганистане.

Основной темой встречи Ержана Казыханова с руководством Еврокомиссии стало сотрудничество Казахстана и ЕС по вопросам торговли, инвестиций, «зеленой» экономики и энергетики. Стороны обсудили вопросы партнерства в рамках европейских сырьевого и батарейного альянсов.

Состоялись также встречи с группой депутатов Европейского парламента, в том числе с членами Группы дружбы РК – ЕС и Делегации Европарламента по Центральной Азии и Монголии. Евродепутаты отметили потенциал политических реформ РК, инициированных Касым-Жомартом Токаевым, приветствовали указ Президента РК о первоочередных мерах в области прав человека.

Специальный представитель отметил, что Казахстан готов к открытому и конструктивному диалогу по широкому спектру вопросов, в том числе в сфере демократизации, обеспечения верховенства закона и прав человека, развития гражданских институтов.

С руководством Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) спецпредставитель Президента РК обсудил перспективы экономического сотрудничества в пост­кризисный период. Отдельное внимание было уделено вопросам взаимодействия в сфере малого и среднего бизнеса, развития сельского хозяйства, цифровых технологий, транспортных и «зеленых» проектов, а также планам Казахстана по декарбонизации национальной экономики и достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

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