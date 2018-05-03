​Переговоры в Лондоне

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Сергей Осанов

В работе семинара, организованного НК «Kazakh Invest» и британской компанией London Infrastructure, приняли участие руководители ведущих британских и международных корпораций, таких как Aggreco, Alaco, UK Export Finance, JP Morgan, Rothschild Capital Group, а также представители госорганов Великобритании, экспертных и академических кругов.

В состав казахстанской делегации под руководством председателя правления Kazakh Invest Сапарбека Туякбаева вошли представители РГП «Казводхоз», компании BI Group, Eurasia Gold Inc, Банка развития Казахстана и других организаций.

В своей приветственной речи Сапарбек Туякбаев рассказал об инвестиционном климате Казахстана и перспективах реа­лизации бизнес-проектов в стране. В частности, участникам мероприятия была представлена подробная информация о возможностях ведения бизнеса в РК, законодательной поддержке, конкурентных преимуществах для привлечения иностранных инвестиций, презентованы 50 приоритетных инвестпроектов, утвержденных Правительством.

Британские компании выразили заинтересованность в инфраструктурных проектах, реализуе­мых казахстанской стороной в рамках китайской инициативы «Один пояс – один путь».

По словам регионального директора по СНГ и Азии UK Export Finance Вомика Нур-Шаха, динамика роста двустороннего торгового сотрудничества между Казахстаном и Великобританией имеет положительную тенденцию, объем финансирования на проекты с РК был увеличен с 1,25 млрд до 3 млрд фунтов стерлингов с возможностью получения финансирования в тенге.

Посол РК в Великобритании Ерлан Идрисов отметил, что Казахстан становится все более открытой и привлекательной для ведения бизнеса страной с благо­приятным инвестиционным климатом. В республике происходят масштабные изменения, позволяющие ей в перспективе превратиться в одно из наиболее удобных для инвесторов государств мира.

Торговый посланник Премьер-министра Великобритании по Казахстану баронесса Эмма Николсон отметила успешное сот­рудничество двух стран в реализации инвестпроектов, в том числе в сферах финансовых услуг, сельского хозяйства, горнодобывающей и пищевой промышленности.

Визит казахстанской делегации продолжился проведением серии двусторонних переговоров с британскими коллегами. Одним из их итогов стало подписание первоначальных документов относительно совместной реализации проекта по строительству распределительных сетей питьевой воды.

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