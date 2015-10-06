Переговоры велись восемь лет 446 По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ

Проект Тихоокеанского партнерства предполагает сокращение торговых барьеров, установление общих стандартов оплаты труда и экологических норм производства. Переговоры о создании ТТП велись на протяжении последних восьми лет.

Теперь документ должен быть ратифицирован в каждой из стран. В США необходимо одобрение Конгресса, что может произойти не раньше 2016 года. По мнению американской администрации, соглашение поможет Соединенным Штатам усилить свое влияние в Восточной Азии, ослабив экономические позиции Китая в регионе.



Очередное сокращение персонала

Британская компания Rolls-Royce намерена сократить еще 400 сотрудников своего подразделения Rolls-Royce Marine к концу следующего года, сообщает ТАСС.

Согласно пресс-релизу, сокращения вызваны стремлением компании сделать подразделение более эффективным и способным справиться с последствиями падения цен на нефть. Сэкономленные средства планируется инвестировать в научные исследования и разработки.

В мае компания уже объявляла о сокращении 600 рабочих мест в Rolls-Royce Marine, которое насчитывает около 5 800 сотрудников в 34 странах мира. Подразделение предлагает широкий спектр технологий и услуг в судостроительной отрасли.



Штаб-квартиру взяли штурмом

Разгневанные работники компании Air France взяли штурмом штаб-квартиру авиаперевозчика. The Guardian сообщает, что поводом послужили новости о массовых сокращениях. План реструктуризации предусматривает увольнение 1,7 тыс. сотрудников наземных служб, 900 человек из состава летного персонала и 300 пилотов.

Недовольные протестующие смогли прорваться в офис фирмы. Руководителю компании Фредерику Гажи удалось бежать, но с вице-президента подразделения Air France в аэропорту Орли в ходе вынужденной эвакуации сорвали пиджак и рубашку. Заместитель директора по кадровым вопросам подвергся схожей участи.

Air France страдает от конкуренции с перевозчиками из стран Ближнего Востока и бюджетными лоукостерами: из-за убытков компания рассматривает планы по закрытию пяти дальнемагистральных рейсов и продаже 14 наиболее крупных самолетов.



Вспышка холеры

Число заболевших холерой за последний месяц в Ираке приблизилось к 1 тыс. человек. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Центр эпидемии сосредоточен в городке Абу-Грейб в 25 км к западу от иракской столицы. Там холера в сентябре унесла жизни 10 человек. Причина появления в Ираке этой быстроразвивающейся инфекции, которая может приводить к обезвоживанию организма и смерти, специалисты называют проблемы с водоснабжением и канализацией. Вся связанная с ними инфраструктура в государстве находится в плачевном состоянии.

В связи с нарастанием эпидемии премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади издал ряд указов о принятии неотложных мер, таких как проведение ежедневных тестов питьевой воды, установка дополнительных станций по ее очистке.

В свою очередь министерство образования Иракской Республики отодвинуло начало нового учебного года на 18 октября с тем, чтобы дать возможность минздраву справиться с нарастанием эпидемии.



Мясной этикет

Профессор-религиовед из Лондонского университета Адам Динэм предложил запретить разогревать в микроволновках британских офисов аудиторской компании EY (ранее Ernst Young) продукты, которые могут оскорбить чувства верующих. Об этом сообщает The Sun.

По мнению эксперта, к которому представители EY обратились за консультацией по вопросам мультикультурного этикета, стоит запретить разогрев в офисных печках таких продуктов, как сосиски и бекон, а также иной пищи, подпадающей под религиозные ограничения иудеев, мусульман и других верующих.

Данное предложение вошло в разработанный Динэмом план по совершенствованию корпоративной культуры EY. Новые правила этикета будут представлены сотрудникам EY в ближайшие дни.







