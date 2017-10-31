Переход Казахстана на латиницу не создаст проблем в отношениях с РФ – российский дипломат

Казахстан и Россия найдут способы продолжать эффективные двусторонние отношения в условиях перехода казахского языка на латиницу. Такое мнение высказал сегодня в эфире телеканала "Россия 24" статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, сообщает ТАСС.
По словам дипломата, переход казахского алфавита на латиницу является "эволюционной темой, к которой нужно подходить без лишних эмоций".
"Будем работать вместе в тесной смычке друг с другом. Я думаю, что мы найдем тот самый оптимальный вариант, который будет содействовать развитию двусторонних отношений", – отметил он.
Как отметил замминистра, позиция РФ по переходу казахского языка на латиницу в целом "спокойна".
"В конце концов, это внутреннее дело Казахстана – определять, в какой степени какие языки будут использоваться. Мы ориентируемся на то, что при государственном языке казахском русский язык является официальным для использования в государственных учреждениях и в документообороте. Каких-то особых проблем сейчас не возникает", – добавил он.
Напомним, 27 октября 2017 года Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу.
