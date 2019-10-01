Переход на сети 5G не повлечет повышения тарифов на Интернет – Жумагалиев

Общество
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В ходе пресс-конференции на площадке Правительства РК министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев рассказал о проводимой работе по повышению качества сотовой связи в сельских населенных пунктах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.   

По его словам, не всегда причина низкого качества связи кроется только в операторах связи мобильных сетей, мешать работе сотовой связи может отсутствие необходимой инфраструктуры.

"В Щучинско-Боровской зоне при поддержке акимата Акмолинской области мы провели работу, которая позволила установить соответствующие базовые станции. В результате качество заметно улучшилось в данной зоне. Сейчас мы такую же работу проводим с акиматом г. Нур-Султан – 50 мачтовых сооружений будут установлены по городу и многие проблемы будут урегулированы. Далее мы предполагаем работу с Павлодаром и Алматой", – сообщил А. Жумагалиев.

Как отметил министр, внедрение 5G способствует разрешению таких вопросов как в городах, так и в сельских населенных пунктах. Эта технология является очень важным вопросом для цифровизации экономики страны.

"Внедрение 5G позволит решить много вопросов, включая внедрение интегрированной технологии "умные города", цифровизацию транспортной системы, а также всех вопросов, связанных с безопасностью", – отметил А. Жумагалиев.

А. Жумагалиев заверил, что при переходе на сети 5G тарифы на Интернет повышаться не будут. Также не будут выделяться бюджетные средства со стороны государства.

"Во-первых, для внедрения 5G со стороны государства никаких средств выделяться не будет. Потому что это работа частного оператора. Во-вторых, в связи с тем что технология 5G достаточно дорогостоящая, мы ее сначала будем внедрять в городах. На сегодняшний день во всем мире 5G внедряется только в городах. В будущем если появится возможность, совместно с компаниями-поставщиками мы рассмотрим внедрение 5G и в сельской местности. Что касается тарифов, при переходе от 3G к 4G, мы не меняли никакие тарифы. В будущем будет проведена такая же работа. При переходе на 5G мы не будем повышать тарифы", – сказал А. Жумагалиев.
 
На сегодня АО "Казахтелеком" провел 6 тестирований 5G в Казахстане, в том числе в городах Нур-Султан, Алматы и Алматинской области. Полученные результаты по скорости передачи данных в сетях 5G выше показателей 4G в 10-100 раз.

Стоит отметить, что на сегодняшний день во всех городах имеется доступ к широкополосному Интернету. 3324 сельских населенных пункта обеспечены доступом к сети Интернет. До конца 2020 года широкополосным доступом к сети Интернет будут обеспечены еще 880 сельских населенных пунктов. Для сел с небольшой численность населения (50 и более жителей) будет обеспечена техническая возможность обеспечения Интернетом с применением технологий спутниковой связи.

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