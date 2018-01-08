​Переходим на личность

Как сообщила старший преподаватель учреждения Лейла Джакишева, в рамках поддерж­ки программы «Цифровой Казах­стан» и развития информационных технологий заседание решено было провести в режиме онлайн. К слову, это не первый опыт цент­ра по использованию современных технических возможностей – последние 2 года филиал активно внедряет в рабочий процесс технологии, ­позволяющие принимать участие в мероприятиях дистанционно.

К обсуждению проблем, связанных с формированием самосознания и развитием нравственного и духовного потенциала как основы личностного роста в казахстанском обществе, подключились не только все региональные филиалы центра, но и лицеи, гимназии, школы республики, руководители управлений и отделов образования.

Участники онлайн-встречи рассмотрели различные аспекты, касающиеся установления взаимодействия организаций образования с семьями учащихся и социальными партнерами, духовного воспитания и интеллектуального развития молодежи.

Особую заинтересованность вызвал проект «Семья – зеркало ребенка», который был представлен педагогом Назарбаев Интеллектуальной школы Тараза Акерке Бекбауовой. Кроме того, в центре внимания оказалась разработка «Жаңа ұрпақ» Рес­публиканской школы лидерства Алматы, с ней присутствующих ознакомил директор учебного заведения Асхат Абжанов.

После экспертного обсуждения вопросов были выработаны рекомендации по внедрению эффективных форм взаимодействия семьи, школы и других социальных партнеров по формированию самосознания нравственно и духовно развитой личности.

В завершение координатор таразского Дома мамы Нагима Айтенова выразила благодарность всем, кто неравнодушен к подопечным учреждения. Ряду меценатов за постоянную спонсорскую и психологическую помощь она вручила благодарственные письма.

– Процесс самосознания начинается с раскрытия собственной индивидуальности, которое не происходит в один момент, а может длиться годами, – считает и. о. директора регионального филиала центра «Өрлеу» Гульшат Медетбекова. – Причем далеко не всегда развитие личности происходит безболезненно. А потому так важна поддержка со стороны семьи, школы, общества. Наша задача – сделать эту поддержку как можно более эффективной.