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Свежий выпуск
11 января 2017 г. 23:00
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08:18
Парня с девушкой спасли в горах Баянаула
08:55
Пропавшую во время селя семью ищут в Кыргызстане
08:44
Павел Дуров поделился своими впечатлениями от поездки в Казахстан
09:13
Новый комитет создали в РК
11 июля 2024 г. 2:10
В Таразе продолжают обновлять общественный транспорт
12 июля 2024 г. 16:55
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
13 июля 2024 г. 0:00
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
12 июля 2024 г. 19:42
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
13 июля 2024 г. 0:30
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
12 июля 2024 г. 19:27
Казахстан занимает шестое место по количеству туристов, приезжающих в Грузию
12 июля 2024 г. 20:03
13 июля стартует прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов
13 июля 2024 г. 1:30
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
13 июля 2024 г. 1:00
Неделя добра продолжается в регионах
13 июля 2024 г. 2:30
Эпос Султана Раева
13 июля 2024 г. 2:00
У доброго хозяина и озеро икру мечет
13 июля 2024 г. 3:00
Не сыпьте соль на сердце
8 июля 2024 г. 11:00
Кто из казахстанских легкоатлетов поедет в Париж
9 июля 2024 г. 17:31
Поступившие от компаний деньги не по назначению потратили в Актобе
8 июля 2024 г. 13:35
Токаев подписал закон по борьбе с лудоманией
13 июля 2024 г. 3:30
Все, что вы еще не знали об ОСМС
11 июля 2024 г. 19:51
Привокзальную часть города благоустроят в Астане
12 июля 2024 г. 18:32
Жалобы астанчан на работу «скорой» обсудили в акимате
12 июля 2024 г. 19:14
Минюст запустил пилотный проект по борьбе с мошенничеством
8 июля 2024 г. 10:30
Более 200 мероприятий провели в стране в честь национального дня домбры
18 июня 2024 г. 3:00
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
4 июля 2024 г. 4:53
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
15 июня 2024 г. 4:00
Новый этап развития системы здравоохранения страны
20 июня 2024 г. 2:00
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
24 июня 2024 г. 18:08
Токаев переговорил по телефону с Путиным
22 июня 2024 г. 1:00
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
29 июня 2024 г. 4:30
Строительные рынки переезжают за город
22 июня 2024 г. 6:00
Судебное реформирование: реалии и перспективы
15 июня 2024 г. 3:00
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
25 июня 2024 г. 10:35
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
20 июня 2024 г. 4:30
Большую зачистку «мертвых душ» провели в Костанайской области
22 июня 2024 г. 17:30
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
18 июня 2024 г. 17:35
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
15 июня 2024 г. 18:00
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
28 июня 2024 г. 1:00
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
21 июня 2024 г. 15:26
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
29 июня 2024 г. 4:02
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
26 июня 2024 г. 1:30
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
5 июля 2024 г. 18:56
Три человека погибли в воинской части в Арысе
20 июня 2024 г. 16:55
XVII заседание Молодежного совета ШОС прошло в Астане
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Казахстанская правда
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