Переключаемся на ВХЛ?

Столичному «Барысу» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги осталось провести лишь четыре игры (вчера вечером «хищники» принимали тольяттинскую «Ладу», завтра поборются с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, 28 января встретятся с пекинским «Куньлунем», а завершат сезон 1 марта битвой с омским «Авангардом»). В плей-офф мы уже не попадаем, так как обойти основных соперников – новосибирскую «Сибирь» и хабаровский «Амур» – не получится никак.

Утешением для поклонников команды из Астаны, если это можно назвать утешением, стала победа «барсов» в предыдущем выездном поединке над одним из лидеров Востока – «Автомобилистом» (4:2). Причем в игре отличились лишь представители сборной Казахстана: Ярослав Евдокимов, Никита Михайлис, Роман Старченко (оформивший дубль) и неплохо сыгравший вратарь Сергей Кудрявцев.

Но если в КХЛ мы доигрываем, то в ВХЛ наши команды вполне могут побороться за призовые места. «Сарыарка» и «Торпедо», которые сейчас соответственно располагаются на пятом и шестом местах, начали свои очередные домашние серии, причем очень удачно. Так, «беркуты» в Караганде вначале разгромили воскресенский «Химик» (5:1), а потом обыграли и «Звезду» из Чехова (2:1).

В это же время в Усть-Каменогорске восточноказахстанские хоккеисты вначале одолели в серии буллитов с итоговым счетом 2:1 «Звезду», а далее переиграли в основное время и «Химик» (3:2). Очередные игры казахстанские дружины проведут уже сегодня.

В чемпионате Казахстана по-прежнему в лидерах действующий чемпион страны – столичный «Номад». В очередных двух поединках в Астане «кочевникам» противостоял рудненский «Горняк». И надо сказать, что гос­ти сыграли довольно неплохо, ­выиграв первую игру по буллитам (4:3), но, правда, потом уступили (0:5).

Преследующий астанинцев кокшетауский «Арлан» принимал у себя некогда грозный павлодарский «Ертiс» и поделил с ним очки – 4:2 и 1:3. «Темиртау» на своей площадке провел два интересных поединка с «Алматы», в первом добившись победы по буллитам (3:2), а потом проиграв (1:3).

В Петропавловске «Кулагер» бился с атырауским «Бейбарысом» и также вначале победил (4:1), а потом уступил (1:2). Безнадежный аутсайдер первенства «Астана» принимала усть-каменогорское «Алтай-Торпедо» и уступила со счетом 2:4, 0:6.