​Перекрестки судьбы

Жизнь на фоне истории



Презентацию издания провели в Алматы ассоциация еврейских национальных организаций РК «Мицва» и Государственная юношеская библиотека им. Жамбыла.

Автор предпослала книге подзаголовок: «Документальная повесть о Гине Димант, войне и любви». История показана здесь через судьбу человека. Как пояснила сама Ольга Медведева-Нату, которая общалась с участниками презентации через Интернет, книга основана на реальных событиях – воспоминаниях участников и очевидцев тех трагических лет, а также архивных материалах, в том числе казахстанских.

– Долго думала, как построить мою книгу, – говорила она. – Если опираться лишь на воспоминания, очень личные, наполненные деталями, то порой выпадает исторический фактор. Хотя бы в силу того, что требуются специальные знания. С другой стороны, основываясь лишь на документах, в которых, как правило, сухо излагается суть тех или иных событий, я рисковала потерять человека. А потом решила: что если наполнить «скелет» мировых исторических фактов плотью и ­кровью одной-единственной жизни, которая никогда не может быть прожита заново? Выйти за рамки анонимного обобщения и показать судьбу конкретного человека в историческом контексте.

События книги охватывают почти 100 лет: с середины 20-х годов прошлого века до сегодняшнего дня. Название ее тоже не случайно. «Перек­рестки», по мнению автора, это пересечение времени и пространства, разных континентов и стран, народов и культур. Но прежде всего это книга о войне, которая определила судьбу ее герои­ни – Гины Димант, польки еврейского происхождения.

Она одна из тех, кого в еврейской истории называют «уцелевшими на Востоке». В первые месяцы гитлеровской оккупации Польши Гина вместе с семьей бежала в СССР, а затем, депортированная вглубь страны, оказалась в Казахстане. Трудной была не только личная судьба Гины, но и судьба всего военного поколения. Ее воспоминания помогут нынешним молодым понять, как трагически жестока война, гусеничным катком танков прокатившаяся по человеческим жизням.

Как отметила ведущая презентации киносценарист Евгения Головинская, эти воспоминания очень эмоциональные, поражают обилием деталей, что и делает историю «живой», запоминающейся. И в этом ценность так вост­ребованной сейчас мемуар­ной литературы, помогающей совершать путешествия во времени и пространстве.

У себя на родине Гина Димант – известный человек, награждена офицерским крестом Ордена за заслуги перед Польской Респуб­ликой, за укрепление дружбы между поляками и евреями, а также за многолетнюю активную общественную деятельность.

На Восток

Когда началась Вторая мировая война, для большинства польских евреев единственным спасением от неминуемой смерти было бегство на Восток. Причем хаос, в котором совершалось бегство, был неописуемый. Воплощением этой неразберихи и надежды стал варшавский Восточный вокзал, откуда семья Гины буквально ни с чем (все вещи отобрали немцы) уезжала в неизвестность. В итоге семья Димантов оказалась в Восточном Казахстане.

Вот что мы читаем в книге: «Небольшой городок Риддер, принявший польских беженцев, расположен на Рудном Алтае у подножья Ивановского хребта, в верх­нем течении реки Ульба, которая является притоком Иртыша, одной из великих сибирских рек. …Сколь бы впечатляющим не был размах промышленного строительство во Втором райо­не, куда поселили беженцев, здешний «соцкультбыт» казался варшавянам убогим. В то же время природа вокруг поражала великолепием. Величественные горы с заснеженными вершинами, упиравшимися в небо и выглядевшими при лунном свете мифическими гигантами. Полноводные и быстротечные реки. Незамерзающие болота, время от времени поглощавшие людей в свое мрачное царство. Стихия.

Рудный Алтай – край суровый. Зима, без оттепелей, длится девять месяцев. Бураны, метели, когда от яркого искристого снега и резкого завывающего ветра из глаз льются слезы. Но в солнечную спокойную погоду – сказочная красота. Сугробы – словно огромные снежные шапки. Деревья – как в царстве Снежной королевы. И скрип, этот незабываемый скрип сухого снега под ногами… И абсолютная белизна.

Потом короткая весна, дож­ди, на дорогах – хлябь, грязевое месиво. А горы, будто рукодельный ковер, сотканный замечательными мастерицами, – в цветах. Лето, которого так ждали, проходило быстро, можно сказать, пролетало, проносилось, как мгновение. И снова – тяжелая зима.

Разве, покидая Варшаву в нояб­ре 1939 года, Диманты представляли себе, куда их занесет? Перед глазами все еще стояла, хоть и постепенно увядающая, золотая варшавская осень, солнечная и теплая. И даже приехав сюда, могли ли они предположить, что этот «другой мир» станет их повседневностью? Вряд ли. Но таково было теперь их место в пространстве: страшное, бедное, но и прек­расное, и энигматическое, и мистическое».

Другой мир

Семья Димантов провела в Восточном Казахстане 6 лет. Далеко от родины они оказались по воле политиков, которые, строя свои завоевательные планы, меньше всего имели в виду ее, Гину, тогда еще совсем девчонку с варшавской окраины, которая больше всего на свете любила кататься на велосипеде. Что для них эта малая песчинка в безграничной идеологической Вселенной? Но все эти люди – и насильственно вывезенные, и беженцы, именовавшиеся в советских документах как «бывшие польские граждане», – оказались на чужбине, в СССР – кто в ссылке, кто в трудовых лагерях, а кто и в тюрьмах.

– Одни депортированные не выдерживали тяжелых условий, – продолжала рассказ Ольга Медведева-Нату, – другие выжили вопреки трудностям и благодаря тому, что рядом были прек­расные люди – коренные жители, казахи, местные, а также другие ссыльные. Они сумели сохранить доброту и сострадание: помогали, поддерживали, голодая сами, делились последним. Холод и голод, отсутствие связи с родиной и родными, бесконечную тревогу скитальцам позволило пережить тепло человеческих сердец. «Уцелевшие на Востоке» помнят это, и по сей день они благодарны казахстанцам.

Автор выразила глубокую признательность сотрудникам Архива Президента РК, Цент­рального государственного архива Казахстана и ассоциации «Мицва», предоставившим ей бесценные документальные материалы, без которых книга не была бы полной. О необходимости сохранения памяти о прошлом говорили на презентации заместитель директора Архива Президента РК Кайрат Алимгазинов, руководитель ассоциации Александр Барон, генеральный консул Венгрии в Алматы Ференц Блауманн и председатель польского культурного центра Олег Червинский. Они, в частности, отметили, что хотя с момента депортации прошло уже более 70 лет, но раны еще не зажили, боль затаилась в душах потомков тех, для кого Казахстан, этот суровый и дивный край, стал и краем страданий, и краем спасения.

Говорят, время лечит. Ольга Медведева-Нату утверждает, что лечит память. Именно в этом – исцелении памятью – нуждается и второе, и третье, и вот уже четвертое поколение.

– Главный читатель книги живет в Казахстане, – считает автор. – Этой стране посвящена значительная ее часть. Но дело, конечно, не в количестве страниц, а в том, что на них запечатлены казахстанская история и казахстанская жизнь, какой ее увидел человек издалека. Что же касается перекрестков, то это лица, которые промельк­нули и забылись и которые остаются в памяти навсегда. Это встречи, закономерные и случайные, которые в конечном итоге определяют судьбу человека, ее счастливые и трагические моменты.

Книга «Перекрестки» издана на русском языке в Казахстане, на анг­лийском – в Ванкувере (Канада) и на польском – в Варшаве. Ольга Медведева-Нату – выпускница Московского государственного университета, док­тор филологических наук, специалист по польской литературе. После переезда в Канаду, где она живет и работает, вместе с друзьями основала Канадское общество Януша Корчака – знаменитого воспитателя и педагога, погибшего вместе со своими воспитанниками в газовой камере фашистского конц­лагеря Треблинка.

Сейчас Ольга Медведева-Нату работает над новой книгой – «Обрывки судеб», которая рассказывает о поляках, оказавшихся на территории СССР в годы Второй мировой войны.