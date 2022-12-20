Перекрыли улицу после ДТП с ребенком – в акимате ответили на требования астанчан

В городе Астане женщины перекрыли одну из улиц близ школы BINOM после того, как здесь сбили ребенка. Видео инцидента опубликовал местный Telegram-канал, сообщает Kazpravda.kz .

Скриншот с видео t.me/astanovka98

Жители близлежащих домов, опасаясь за жизни своих детей, требуют осветить улицу №38. Ведь водители с наступлением темноты просто-напросто не видят пешеходов.

Подробности о ДТП появились в Telegram-канале POLISIA.KZ. Как уточняется, 19 декабря около 17:50 водитель автомашины Toyota Highlander по улице Бухар жырау наехал на ребенка, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

8-летний мальчик был доставлен в больницу и после осмотра врачей отпущен домой. По факту проводится дознание.

«После происшествия жители близлежащих домов перекрыли проезд в связи с отсутствием освещения дороги. С собравшимися была проведена беседа. Информация о необходимости проведения дорожных работ по улучшению данного участка передана в местный исполнительный орган», – сообщили в полиции.

Позже в акимате Астаны заверили, что постоянное освещение на улице №38 появится в кратчайшие сроки.

«Перебои с освещением возникали из-за того, что строительство уличного освещения на данном участке не было завершено в полном объёме, освещение было подключено по временной схеме. В кратчайшие сроки данные вопросы будут решены, будет установлено освещение по постоянной схеме», – говорится в Telegram-канале столичного акимата.