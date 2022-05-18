Скриншот с видео
Происшествия , Видеогалерея
Перекрывших трассу женщин наказали в Нур-Султане – видео

В соцсетях появилось видео, на котором женщины перекрыли дорогу в Нур-Султане. В описании к видео говорится, что они являются жителями одного из жилых массивов столицы и требуют обеспечить их водой и электроэнергией, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В одном из пабликов в Instagram сообщается, что жители жилого массива «Интернациональный» Нур-Султана, вынуждено перекрыли одну из ответственных трасс столицы, Карагандинскую.

«У нас, как всегда, нет света! Поселок рядом с Нур-Султаном, Интернациональный (Учхоз) Армандастар, 2/3. У нас нет света и воды с 9.00-20.00 17.05.2022 год! Аким бездействует! Бездействует КСК! Нет подвоза воды и уведомление о ситуации. Аким не отвечает на телефон, акимат глухой и немой», – сказано в описании под видео.

Как пояснили в акимате района Алматы столицы, «17 мая в жилом массиве «Интернациональный» в результате действий подрядной организации управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан, занимающейся ремонтом дороги, произошла аварийная ситуация с повреждением кабеля».

Для ликвидации последствий аварии были привлечены все службы. Авария была устранена, подачу электроэнергии восстановили в 22:45 часов 17 мая.

В акимате принесли извинения жителям за неудобства.

На место инцидента выезжали полицейские.

В Департаменте полиции уточнили, что запись была сделана на проезжей части автодороги Нур-Султан – Караганда в микрорайоне Учхоз. Дорогу перекрыли жители ЖК «Искандер», тем самым препятствуя движению автомобилей.

«В настоящее время установлены лица, участвовавшие в незаконном перекрытии автодороги. Они привлечены к административной ответственности по статье 614 КоАП РК с наложением штрафа в размере 3 МРП за создание препятствий для движения транспортных средств», – отметили в ведомстве.

 

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