Перелив хуже недолива

Начальник городского управления по ЧС Назымбек Елемесов уточнил, что перелив случился на 528-м километре в ночь с 16 на 17 апреля.

«Это ежегодно затопляемый участок дороги, – пояснил он, – сегодня там выставлены посты, вешки, опознавательные знаки, движение ограничено. Ширина дорожного перелива составляет 120 метров, глубина – примерно 30–35 сантиметров. Подтоплений дачных участков, где живут люди, не имеется».

Всего в Петропавловске около 5 000 дачных участков, подтоп­ленных – от 20 до 30.

Пик паводка ожидается

19–20 апреля.

Между тем ранее из-за резкого понижения температуры сплошной ледяной коркой покрылась плотина Сергеевского гидроузла, где уже несколько дней также происходит мощный перелив воды. Сильный ветер раздувал брызги, и они застывали от мороза.