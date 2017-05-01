Переломы получили пассажиры российского самолета, попавшего в "воздушную яму"

Самолет российской авиакомпании "Аэрофлот" совершил аварийную посадку в Бангкоке – лайнер попал в зону турбулентности. В результате пострадали не менее 20 пассажиров, сообщает ТАСС.
Рейс следовал из Москвы. На подлете к столице Таиланда, во время снижения, самолет попал в "воздушную яму".
"У пострадавших множественные переломы. Среди них есть и россияне и иностранцы, – сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов. – Пострадали, по всей видимости, те, кто не был пристегнут. Они доставлены в больницу в Бангкоке".
Пассажиры получили множественные переломы. Двум из них врачи провели операции.
При этом источник ТАСС в аэропорту Суваннапхум, где авиалайнер совершил посадку в 04:20 мск (07:20 аст), сообщил о 25 пострадавших. По его данным, в больницу доставили 19 человек. "Остальные пассажиры получили необходимую помощь и отказались от дальнейшей госпитализации", - сообщил он, уточнив, что "больше всех пострадали пассажиры, находившиеся в хвостовой части лайнера".
Рейс следовал из Москвы. На подлете к столице Таиланда, во время снижения, самолет попал в "воздушную яму".
"У пострадавших множественные переломы. Среди них есть и россияне и иностранцы, – сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов. – Пострадали, по всей видимости, те, кто не был пристегнут. Они доставлены в больницу в Бангкоке".
Пассажиры получили множественные переломы. Двум из них врачи провели операции.
При этом источник ТАСС в аэропорту Суваннапхум, где авиалайнер совершил посадку в 04:20 мск (07:20 аст), сообщил о 25 пострадавших. По его данным, в больницу доставили 19 человек. "Остальные пассажиры получили необходимую помощь и отказались от дальнейшей госпитализации", - сообщил он, уточнив, что "больше всех пострадали пассажиры, находившиеся в хвостовой части лайнера".