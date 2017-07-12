Перемелется – мука будет Статьи Марина Иванова, Западно-Казахстанская область

Об этом с уверенностью говорит агроном, к советам которого прислушиваются крупнейшие производители региона, кандидат сельскохозяйственных наук Алдаберген Нугманов.



– Мы не применяем глифосатсодержащие гербициды и ГМО, а возделываемые сорта зерновых имеют местное происхождение, относятся к саратовской и самарской селекциям, полностью приспособлены к здешним климатическим условиям и проверены долгими годами выращивания, – утверждает он.



Для примера ученый приводит пшеницу сорта «саратовская-42», которая в неизменном виде возделывается уже 50 лет, не подвергаясь внешним воздействиям.



– В этом заключается явное пре­имущество, – говорит агроном. – Мука, получаемая из такого зерна, является органической, а значит, ее качество очень высокое, и она должна стоить в несколько раз дороже, чем любая другая продукция, полученная из обработанного сырья. Но, увы, пока о таком положении дел приходится только мечтать.



По словам ученого, глифосатсодержащие препараты применяют в ЗКО в крайне исключительных случаях. При этом он отмечает, что в регионе используют исключительно оригинальные средства защиты растений, такие же, как в Евросоюзе.



– Они, конечно, дороже других, но очень быстро разлагаются и не остаются в продукции, – подчеркивает Алдаберген Нугманов.



По словам специалиста, наличие вредных веществ в конечной продукции напрямую зависит также от времени, когда было внесено удобрение. Если осенью и в небольшом количестве, то это не опасно – за длительный зимний период оно фактически полностью разлагается.



– В Западно-Казахстанской области применяют экстенсивные методы земледелия. Они не дают рекордных урожаев, но позволяют быть уверенными в том, что продукция, получае­мая из таких зерновых, совершенно безопасна для потребителей, – говорит ученый.



Однако приверженность органичес­кому земледелию чревата другими последствиями: в конечном итоге плодородие почв будет исчерпано. Для предотвращения необратимых последствий был разработан метод, который уже начали применять местные фермеры, – внедрение в севооборот зернобобовой культуры – нута, обогащающего землю биологическим азотом, восполняя его недостаток. Турецкий горох, как его еще называют, очень популярен на Ближнем Востоке, где из него готовят традиционные блюда – хумус и фалафель, а в Индии из нутовой муки пекут лепешки. Эта культура также очень популярна в Средиземноморье.



– В нынешнем году мы заложили четыре сорта, чтобы определить, какой из них лучше всего приживется в нашем климате, – рассказал кандидат сельскохозяйственных наук. – Выращивание нута эффективно, когда его посевы составляют не менее 20% всех земель. Для сравнения: стоимость пшеницы составляет 40–50 тысяч тенге за тонну, а нут стоит 250–350 тысяч.



Еще одно растение, являющееся альтернативой удобрениям, – зерновое сорго. Его также начинают сеять на полях Западно-Казахстанской облас­ти. Оно разуплотняет почву и вносит в нее много органики.



Уверены в качестве и безопасности своей продукции и в ТОО «Белес-Агро», являющемся одним из крупнейших в области производителей и экс­портеров муки. Десятая часть сырья для мельницы растет на собственных полях предприятия, остальные 90% закупаются у местных крестьянских хозяйств. Приобретать зерно в России невыгодно, потому как лишишься льготного налогообложения.



По словам коммерческого директора предприятия Талгата Кубаева, в год они выпускают около 70 тыс. тонн муки. 70–80% предприятие поставляет на экспорт в Узбекистан, Молдову, Туркменистан, Россию. Среди постоянных клиентов внутри страны – западные и южные регионы.



– Наша мука соответствует всем принятым в Евразийском союзе стандартам качества, – говорит он. – Никаких генно-модифицированных веществ в ней нет. За контролем качества следят фитосанитарные и карантинные службы.



Производители муки считают, что для местных сельхозпроизводителей применение удобрений и ГМО довольно затратно, для этого нужна специальная техника. Поэтому самым главным залогом хорошего урожая по-прежнему остаются благоприятные погодные условия, соблюдение агротехнических правил и своевременность проведения полевых работ.



Современная мельница, удобная упаковка, возможность выбрать нужную фасовку, широкий ассортимент продукции. Все это позволило местной муке занять собственную нишу как на внешнем, так и на внутреннем рынках, где также существует большая конкуренция со стороны российских производителей.



Среди покупателей муки, произведенной в ЗКО, не только патриоты, для которых знак «Сделано в Казахстане» является решающим при выборе товара на прилавке, но и те, кто знает: уральская мука великолепна по качеству.



