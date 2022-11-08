​​​​​​​Перемены, не терпящие отлагательств

Создание в Казахстане Конституционного суда открывает новые возможности для модернизации правозащитной системы страны.

Об этом на брифинге в СЦК говорила вице-министр юстиции Алма Муканова. Она также напомнила, что появление нового органа конституционного контроля запланировано на 1 января 2023 года.

– Конституционный суд – это мировая модель, призванная защищать конституционные основы государства и конституционные права человека, – отметила Алма Муканова, уточнив, что Конституционный закон «О Конституционном суде Республики Казахстан» принят с целью обеспечения законодательной, правовой основы для деятельности КС, реализации полномочий, возложенных на него Основным законом.

Вице-министр юстиции подчеркнула, что Конституционный закон всецело раскрывает статус Конституционного суда и его судей, их полномочия, гарантии и обеспечение. Также подробно регламентирован порядок осуществления конституционного производства.

– Конституционный суд является органом, обеспечивающим верховенство Конституции на всей территории нашей страны, и не относится к судебной ветви власти, поскольку данный вопрос уже разрешен в Конституции, – сказала Алма Муканова. – Это означает, что Конституционный суд не будет пересматривать либо отменять судебные решения.

Напомним, что главным нововведением данной реформы является предоставление гражданам права прямого обращения в Конституционный суд. Ранее такая возможность не предусматривалась. Теперь КС по обращениям граждан будет рассматривать на соответствие Конституции нормативные правовые акты, непосредственно затрагивающие их права и свободы. Помимо граждан, правом обращения в Конституционный суд теперь обладают Генеральный прокурор и уполномоченный по правам человека.

– Нормами новой статьи 83-1 Конституции закреплены задачи деятельности уполномоченного по правам человека, гарантии его независимости и неподотчетности при осуществлении полномочий. Отныне правовое положение и организация деятельности уполномоченного определяются конституционным законом, – отметила спикер.

Вице-министр обратила внимание на усиление компетенции уполномоченного по правам человека. В частности, предусмотрено его право обращаться в Конституционный суд, право беспрепятственно посещать учреждения уголовно-исполнительной системы и организации, оказывающие специальные социальные услуги. Также закреплена возможность участия в общественном диалоге по урегулированию спора между государственными органами, МИО, иными организациями и гражданами.

В связи с внесением изменений в выборное законодательство, созданием Конституционного суда, преобразованием Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату, укреплением статуса уполномоченного по правам человека внесены соответствующие изменения и дополнения в Кодекс «Об административных правонарушениях».

Спикер напомнила, что масштабные политические преобразования, связанные с обновлением политических институтов, Глава государства озвучил еще в Послании от 16 марта текущего года. Тогда им было предложено сократить ряд полномочий Президента, усилить Парламент, включая модель его формирования, и в целом усовершенствовать избирательную систему и модернизировать выборные процессы, усилить правозащитные институты государства.

Были приняты шесть законов, четыре из которых конституционные. В частности, были изменены порядок формирования палат Парламента в связи с переходом к смешанной избирательной системе в Мажилисе и порядок формирования «президентской квоты» по предложениям Ассамблеи народа Казахстана. Правительство в ситуациях, не терпящих отлагательства, теперь наделено полномочием по принятию временных постановлений, имеющих силу закона. Важно отметить, что, учитывая исключительность подписания таких актов, предусмотрены все возможные условия и требования для минимизации рисков необоснованного их принятия.

– Сам выборный процесс совершенствуется, исходя из требований времени. Внедряется новый институт отзыва депутатского мандата, – подчерк­нула Алма Муканова, говоря о перестроении системы проведения выборов в Казахстане. – Императивный мандат – это возможность отзывать избранного депутата, если такой депутат не удовлетворяет запросам общества. Фактичес­ки это механизм повышения ответственности избираемых депутатов и стимул претворения в жизнь заявляемых ими предвыборных программ.

Говорила Алма Муканова и о предстоящем поэтапном введении выборности акимов районов и городов областного значения, об изменениях, направленных на совершенствование выборного процесса в целом. Это разрешение агитации в социальных сетях, перевод территориальных избирательных комиссий на профессиональную основу, установление предельных размеров добровольных пожертвований в избирательные фонды и так далее.