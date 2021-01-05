Перемены неизбежны

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Гуля Сейсембаева

Рассказывая о предвыборной программе «Перемены неизбежны», лидер партии Азат Перуашев подчеркнул, что «молодежь должна иметь возможность делать свой собственный выбор. Подавлять инакомыслие и свободу их выбора – значит целенаправленно приучать детей лгать и смиряться с насилием над своей личностью. С таким поколением рабов нация будет обречена на обман и подчинение другим. Казахстану нужна свободная, сильная и уверенная в себе молодежь», – отметил руководитель «Ак жола». Молодых избирателей проинформировали об инициативах партии по обеспечению жильем молодых казахстанцев – это предложения о необходимости строительства общежитий, по субсидированию ипотеки с рождением каждого ребенка.

– Для преодоления последствий пандемии демпартия «Ак жол» предложила провести налоговую амнистию, освободить МСБ от выплаты налогов до полного восстановления платежеспособности, полностью освободить микробизнес и самозанятое население от налогов. Этим людям надо сказать спасибо за то, что они работают на земле, не сидят на шее у государства и сами кормят свои семьи, – подчеркнул Азат Перуашев.

Он напомнил о предложениях партии по снижению процентной ставки Нацбанка до 4–5% с последующим снижением процентов и по кредитам БВУ.

Днем раньше Азат Перуашев встретился с предпринимателями Караганды. Рабочая поезд­ка началась со встречи с избирателями на строительной площадке ЖК «Британский комфортный квартал». Возводить жилой комп­лекс начали в конце прошлого года. Инвестиции частные, сдать в эксплуатацию объект строители планируют в конце этого года.

– В новом доме будет 720 квартир. На объекте работают больше ста человек. Специалисты все местные, но рабочих рук не хватает. До пандемии привлекали специалистов из Узбекистана, но сейчас они уехали. Теперь дефицит кадров, – рассказали руководители стройки.

Азат Перуашев подчеркнул необходимость поддержки таких строительных компаний и внедрения реально привлекательных стимулов для инвестиций.

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