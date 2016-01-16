​Перемены в комитете

Новый глава ЧС родился в 1965 году в селе Благодатное Урджарского района Семипалатинской области. Он с отличием окончил Алматинское высшее техническое училище МВД РК по специальности «пожарная безопасность» и Восточно-Казахстанский региональный университет – по «юриспруденции». В органах гражданской защиты работает с октября 1986 года.

Генерал-майор Валерий Петров в соответствии с Законом РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» в связи с окончанием срока контракта и переходом на другую работу освобожден от должности председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.