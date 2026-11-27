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Главным маршрутом

– Павлодар всегда был уютным, чистым, зеленым городом с широкими улицами. Ему, конечно, повезло: еще в советские годы город очень грамотно спроектировали. Но меня поразило, насколько современным и благо­устроенным он стал. Иртыш всегда был главной достопримечательностью Павлодара, независимо от того, насколько оформленными были его берега. А сегодня, гуляя по павлодарской набережной, ловишь себя на мысли, что далеко не каждый крупный город может похвастаться таким пространством для отдыха. Возможно, вам, тем, кто здесь живет, перемены не так заметны. Вы чаще обращаете внимание на лужи у пешеходных переходов, неработающий светофор или какие-то другие досадные мелочи. А мне, приехавшей издалека, родной город сегодня видится удивительно красивым и комфортным, – эти слова моей сестры Александры заставили и меня иначе взглянуть на родной город.

Саша уехала из Павлодара 17 лет назад. К родным за это время приезжала нечасто и ненадолго, а в этот раз задержалась на пару недель. Надо сказать, ей есть с чем сравнивать: сегодня она живет близ Нижнего Новгорода, который славится своими прогулочными зонами на берегах Волги и Оки.

В череде семейных встреч нам удалось выкроить день, чтобы просто побродить по родному городу и поболтать. И начали мы, конечно же, с набережной Иртыша. Всех своих гостей павлодарцы ведут именно сюда. И, между прочим, больше всего удивил сестру самый скромный участок – в районе Химгородков, неподалеку от железнодорожного моста. Когда-то именно в этом микрорайоне она жила с супругом и детьми и хорошо помнила, каким был здесь берег Иртыша: небольшой дикий пляж, заросли, совершенно неблагоустроенная территория палеонтологического памятника «Гусиный перелет».

– Когда несколько лет назад облагородили и этот отрезок, наша набережная стала самой протяженной в Казахстане – больше шести километров. Представляешь, теперь можно дойти вдоль Иртыша практически от железнодорожного моста до речного вокзала. Здесь, на Химах, нет такой торжественности и многоярусности, как на центральной набережной, зато как хорошо вписались в рельеф фигуры древних животных, населявших Прииртышье миллионы лет назад. Своего рода мини-музей под открытым небом, – делюсь с сестрой той информацией, которой просто обязан владеть каждый уважаю­щий себя павлодарец.

Мы шли не спеша, шуршали остатками осенней листвы под ногами, вспоминали какие-то истории из детства, то и дело останавливались, чтобы полюбоваться­ Иртышом. Во время прогулки случайно встретили знакомого фотографа Юлию. Разговорились, и, узнав, что Саша приехала погостить в родной город после долгой разлуки, Юля предложила сделать несколько снимков.

– У каждого павлодарца, даже бывшего, обязательно должны быть фотографии на нашей набережной! – улыбнулась она.

– А что еще должен непременно сделать на набережной каждый уважающий себя павлодарец? – смеясь, поинтересовалась сестра.

На ее риторический вопрос мы с Юлией ответили чуть ли не хором – сходить хотя бы на один концерт Ertis Promenade. И ведь на самом деле – за пос­ледние годы этот проект стал еще одной визитной карточкой Павлодара. Летом здесь практически каждые выходные проходят концерты. Местные власти при поддержке спонсоров стараются предложить максимально разнообразную программу, чтобы люди разных поколений и музыкальных предпочтений могли найти что-то для себя.

– На концерты специально приезжают из других городов. И все они бесплатные, – продолжаю рассказывать сестре. – Только в этом году на открытой сцене на берегу Иртыша выступали Светлана Лобода, МакSим, британский певец Jay Sean, шведский исполнитель Bosson, «Ирина Кайратовна». И это только те, кого я вспомнила.

Всезнающий гугл подсказал, что еще к нам приезжали группы «Винтаж», Hi-Fi, Fly Project и другие артисты, и в целом нынешний сезон стал самым продолжительным за историю проекта – с конца мая до начала октября. За это время здесь прошло более 300 мероприятий с участием свыше 40 известных казахстанских и зарубежных исполнителей и более 2,7 тыс. местных артистов и представителей творческих коллективов. Общая посещаемость мероприятий превысила миллион человек.

От Иртыша до Усолки

Павлодарская набережная интересна еще и тем, что на протяжении нескольких километров совершенно по-разному воспринимается окружающее пространство. Своя атмосфера на относительно недавно благоустроенном участке в Химгородках, своя – в районе концертной площадки и центрального пляжа. И совсем другая эпоха считывается в ее старой части, в районе спасательной станции, где среди высоченных сосен и раскидистых деревьев белеют классические балюстрады, а лестничные спуски к Иртышу напоминают об архитектурной эстетике советского времени.

Но набережная хороша не только своей красотой. Здесь круглый год можно встретить любителей бега, скандинавской ходьбы, семейных прогулок. Для многих павлодарцев ежедневные прогулки вдоль Иртыша давно стали привычкой. В теплое время года здесь особенно много велосипедис­тов, для которых предусмотрены отдельные дорожки.

– А ведь ты еще не видела, как у нас Усолку благоустроили! Там теперь тоже замечательная прогулочная зона и отличный пляж. Причем, как и на центральной набережной, летом совершенно бесплатно можно пользоваться лежаками, душевыми, раздевалками. Мы, честно говоря, уже привыкли, что приезжие блогеры то и дело в соцсети заливают ролики с удивлением, мол, муниципальные пляжи Павлодара такие современные и абсолютно бесплатные, почему такого нет в других городах, – продолжаю рассказывать не без доли гордости.

Усолка – приток Иртыша, давший название одному из крупных и сравнительно молодых жилых микрорайонов Павлодара. Здесь же, в непосредственной близости от жилых кварталов, раскинулась живописная пойма – одно из излюбленных мест отдыха горожан на природе. И у местных властей есть интересная задумка – в перс­пективе объединить две зоны отдыха. Аким Павлодарской области Асаин Байханов уже не раз говорил о возможности прод­ления набережной Иртыша до Усольского микрорайона – проек­тировщики думают, как можно построить пешеходный мост от речного вокзала до лыжной базы на Усолке. По его словам, реализация этих проектов позволит сделать павлодарскую набережную одной из самых протяженных уже во всей Центральной Азии. Амбициозно, конечно, звучит. Но почему бы и нет?

Знакомые улицы в новых красках

К концу прогулки по набережной вспомнили о пресловутых десяти тысячах шагов в день. Посмеялись, что этой цифры на двоих явно недостаточно. Заодно пошутили и о вкладе городских властей в здоровье павлодарцев: когда есть где гулять, двигаться хочется больше. Домой тоже решили возвращаться пешком и не случайно выбрали маршрут по улице Лермонтова. За последние два года она существенно преобразилась, причем при ее реконструкции ставку сделали именно на создание комфортного пешеходного пространства.

Первое, на что обратила внимание сестра, – необычное озеленение. Несмотря на то что на дворе уже был ноябрь и большая часть деревьев и кустарников сбросила листву, хорошо просмат­ривались оригинальная конфигурация цветников, интересные сочетания рас­тений. Необычные фонари, декоративные элементы, малые архитектурные формы дополняли картину. Во всем этом угадывался новый подход к благоустройству, существенно отличающийся от традиционных для Павлодара приемов озеленения прошлых десятилетий. Взгляд сестры зацепился за чудом уцелевший после первых заморозков цветущий тысячелистник – яркое розовое пятно на фоне пожухлой ноябрьской растительности.

– Тебе бы здесь летом прогуляться! Столько интересных рас­тений высадили. А эти клумбы с тысячелистником летом поражают­ невероятным разнооб­разием оттенков. Причем к работам по озеленению привлекали наших агрономов и биологов. Сос­ны, ели, березы, рябины, модные декоративные кустарники: спирея японская, арония черноплодная, дерен белый, кизильник – все, о чем садоводы мечтают для своих приусадебных участков. Хорошо, что и о поливочном водопроводе позаботились – в акимате заверяли, что проложили больше десяти километров, – как ни старалась я в красках описать летний облик улицы Лермонтова, лучше фото­графий его ничто не передаст. Показала Саше несколько снимков в надежде, что сестра, большая любительница цветов и зелени, непременно приедет и летом.

Масштабный проект реконс­трукции улицы Лермонтова стартовал в июне 2024 года, к концу 2025-го основная часть работ была завершена. Конечно, многих горожан в свое время смутила его стоимость – 6,1 млрд тенге. Но речь шла о комплексном переус­тройстве одной из цент­ральных улиц города. Помимо ремонта автомобильной дороги, реконструи­рованы тротуары, проложены велосипедные дорожки, оборудованы семь детских и столько же спортивных площадок, установлены 14 остановочных павильонов, в том числе шесть теплых. Обновлено уличное освещение, появились арт-объекты, скамейки, урны, теневые навесы. Ну и два «сухих» фонтана, то есть без чаши бассейна, этим небывало жарким летом собирали вокруг себя не только детей, но и взрослых.

Лермонтова – не просто одна из транспортных артерий областного центра, а улица, по которой приятно пройтись, где можно задержаться, отдохнуть, заняться спортом, провести время с детьми. И мы шли не спеша, оглядываясь по сторонам, внимательно рассматривая детали. И Саша, конечно же, обратила внимание на фасады знакомых с детства многоэтажек, которые благодаря современной облицовке выглядят аккуратно и стильно. Это уже следующая задумка – власти решили привести к единому архитектурному стилю расположенные вдоль нее жилые дома. Начали с 20 многоэтажек – к реализации пилотного проекта приступили этим летом. От привычной покраски отказались в пользу более долговечных металлических панелей. Причем дома облицовывают со всех четырех сторон, включая дворовые фасады. При выборе материалов и технологии монтажа учли непростой климат Павлодара. Обещают, что вся эта красота выдержит сильные павлодарские ветры. Все работы финансируются из городского бюджета, для жильцов обновление фасадов бесплатно. В перспективе по такому же принципу хотят преобразить и другие магистральные улицы – проспект Назарбаева, улицы Академика Сатпаева, Торайгырова, Катаева, Камзина.

Уже много лет городская общественность говорит о том, что Павлодару необходим единый дизайн-код. И, похоже, пришло время выработать общие правила оформления фасадов, выбора цветовых решений и материалов, размещения вывесок и рекламных конструкций. Ведь от обилия визуального шума, мешающего воспринимать архитектурный облик города, устали уже и сами павлодарцы.

Маленькие радости большого города

За разговорами незаметно доб­рались почти до дома. Живем мы в районе пересечения улицы Малайсары батыра и проспекта Назарбаева. Сил на дальнейшую прогулку уже не осталось, а вот посидеть еще немного на свежем воздухе хотелось обеим. Возле Детской библиотеки имени Жаманбалинова, расположенной в доме № 2 по улице Малайсары батыра, есть небольшой участок, который на моей памяти десятилетиями оставался неблагоустроенным. А теперь здесь уютный уголок отдыха с качелями и скамейками. Решили устроиться на качелях, пока нас никто не опередил.

– Ты знаешь, в последние годы выяснилось, что павлодарцы очень любят качаться на качелях, причем совершенно независимо от возраста, – смеюсь я. – Столько таких мест теперь в городе! И это сейчас, с наступлением холодов, еще можно застать свободные, а летом качели практически нигде не пустуют.

И здесь снова хочется похвалить городские власти. С 2022 года в Павлодаре системно занимаются обустройством так называемых мини-скверов. Преображают небольшие свободные участки вдоль улиц, территории возле жилых домов, прежде ничем не примечательные пешеходные аллеи. Укладывают брусчатку, устанавливают декоративные фонари, удобные скамейки, теневые навесы, вазоны с цветами и полюбившиеся горожанам качели. При этом учитывают пожелания жителей близлежащих домов. За несколько лет в областном центре появилось порядка полусотни таких мини-скверов, 15 из них – в нынешнем году.

Востребованность таких проек­тов хорошо видна на примере нашего пятачка возле библиотеки. Казалось бы, совсем немного места, несколько элементов благоустройства, а как изменилось назначение этой территории. Прежде горожане просто проходили мимо, теперь здесь задерживаются, отдыхают, общаются. Конечно, впереди еще немало работы. В условиях исторически сложившейся застройки далеко не на каждой улице есть такие возможности для благоустройства, но уже заметно, что внимание уделяется не только знаковым общественным пространствам, но и тем, которыми горожане пользуются ежедневно.

…Наверное, иногда действительно стоит посмотреть на родной город глазами человека, который здесь давно не был. В тот ноябрьский день мы словно заново знакомились с Павлодаром. Сес­тра – после долгого отсутствия, я – после многих лет привычки жить в нем. И, пожалуй, обе получили немало поводов еще раз порадоваться за родной город.