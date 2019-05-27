Перенимая лучший опыт

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Людмила Макаренко, Алматы

Представители верхних палат парламентов Казахстана и России в рамках Комиссии по сотрудничеству встречаются в 14-й раз. Такой формат взаимоотношений законодательной власти двух государств имеет вполне практические результаты – прежде всего это обмен наиболее интересным, передовым опытом в области государственного управления.

– С удовлетворением отмечу, что 13 заседаний нашей комиссии показали эффективность, достигнут новый уровень парламентского взаимодействия, проделана большая работа в сфере гармонизации законодательств, – отметил замес­титель председателя Сената Парламента РК Сергей Громов.

В ответ, заместитель председателя Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов подчерк­нул, что взаимодействие двух сторон имеет разнообразные формы, что позволяет ставить вопросы большой важности и актуальности.

К новому совместному заседанию парламентариев были предложены темы цифровой экономики и молодежной политики, а также перспективы сотрудничества молодежных организаций двух стран. Воп­росы цифровизации участники встречи рассмотрели с уклоном применения высоких технологий в деятельности правоохранительных органов и судов.

В Казахстане процесс цифровизации в данной сфере идет настолько успешно, что российские законодатели намерены перенять этот удачный опыт.

О проникновении цифровых технологий в государственное управление и реальные секторы экономики подробно рассказал Аблайхан Оспанов, вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК. Сегодня это одно из приоритетных направлений общего развития нашей страны. Также было отмечено, что Казахстан входит в число 15 стран мира, которые внедряют цифровизацию на национальном уровне посредством госпрограмм. «Цифровой Казахстан» сегодня развивается по 5 основным направлениям, которые включают 17 инициатив и более 120 мероприятий.

Обсуждение путей и направлений законодательного обеспечения поддержки молодежи, сотрудничества молодежных организаций двух стран имеет особую актуальность еще и в связи с проведением в Казахстане Года молодежи.

Делегации парламентов возложили цветы к Вечному огню у мемориала павшим в годы войны казахстанцам и посетили алматинский музей народных музыкальных инструментов им. Ыхыласа.

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