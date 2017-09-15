​Перенять лучший опыт

В ходе совещания были обсуж­дены основные направления по внедрению проекта, а также предложения международных компаний по участию в процессе создания Astana Hub.

В тот же день в рамках реа­лизации поручений Главы государства по цифровизации экономики Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев провел встречу с генеральным директором компании BitFury Валерием Вавиловым.

В ходе встречи обсуждены воп­росы сотрудничества в рамках развития цифровой индустрии в Казахстане, внедрения технологии блокчейн и перехода к новой модели экономики, основанной на цифровизации всех ее отраслей.

Следует отметить, что история развития BitFury берет начало с 2009 года, когда был получен первый блок системы биткойн The Genesis Block. В настоящее время многопрофильная блокчейн-компания, крупнейший промышленный майнер, разработчик программного и аппаратного обеспечения для работы с блокчейном биткойна, имеет офисы в Сан-Франциско, Вашингтоне, в округе Колумбия, Гонконге, Лондоне и Амстердаме, а также дата-центры в исландской общине Рейкьянесбайр и грузинских городах Гори и Тбилиси.