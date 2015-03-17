Свежий выпуск Перенять венгерский опыт Сергей ОСАНОВ

В частности, рассматривался вопрос открытия экспорта крупного рогатого скота из придунайской страны в Казахстан и создания совместного фонда прямых инвестиций. Напомним, что меморандум об этом ранее был подписан в Будапеште между АО «НУХ «КазАгро» и Экспортно-импортным банком Венгрии. Целью фонда является инвестирование в проекты агропромышленного комплекса РК. Размер уставного капитала составит 40 млн. долларов с равным долевым участием. Также научно-исследовательскими организациями АО «КазАгроИнновация» направлены предложения в Минсельхоз Венгрии по проведению совместных исследований по возделыванию сельхозкультур.

В ходе встречи главы сельхозведомств посетили выставку венгерских продовольственных товаров.