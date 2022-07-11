Свежий выпуск
Переобучат и трудоустроят
Серик Кабдулов, Атырау

В связи с завершением проекта расширения на Тенгизском нефтегазовом месторождении намечено поэтапно сократить 39 тыс. работников.

С начала года уже высвобождено 5 265 человек, из них 2 095 – жители Атырауской области. Как рассказала начальник отдела занятости Атырауского областного управления координации занятос­ти и социальных программ Гульболат Амангалиева, разработан и утвержден план мероприятий по трудоустройству высвобождаемых кадров. 


В соответствии с ним в нынешнем году в рамках осуществления национальных проектов планируется обеспечить работой 10 654 человека. 


В частности, как сообщила начальник отдела занятости, по прог­рамме «Качественное и дос­тупное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» планируется обеспечить работой 150 человек. В рамках нацпроектов «Качественное образование «Образованная нация» – 373, «Развитие предпринимательства на 2021–2025 годы» – 6 488, «Сильные регионы – драйвер развития страны» – 928, «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев» – 383, «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» – 186, «Развитие АПК» – 1 550, «Зеленый» Казахстан» – 518, «Ұлттық рухани жаңғыру» – 78. 


Кроме того, для осуществления крупных инвестиционных проектов в 2022–2023 годах намечено трудоустроить около 9 тыс. человек. 


По данным областного акимата, для строительства газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган (срок реализации:  2021–2023 годы) будет трудо­устроено 2 000 человек, в том чис­ле 1 500 – из Атырауской области. 
На возводимых объектах по выпуску бутадиена (срок исполнения проекта: 2022–2025 годы) в период строительства планируется занять еще 2 000 человек. 


Есть и другие проекты. На производство очищенного терефтала и полиэтилен-терефталата (срок осуществления: 2022–2025 годы) будет устроено до 500 человек, в том числе 400 из Атырауской области. 


На капитальный ремонт и строи­тельство в рамках Кашаганского проекта компании NCOC (срок реа­лизации: 2022 год) потребуется до 1 800 человек, из них 1 100 – из числа жителей Атырауской области. Правда, это только треть работников, высвобождаемых с крупного нефтегазового месторождения региона. 


Местные власти тем не менее намерены искать и другие возможности для трудоустройства освобождаемых работников. В том числе путем переквалификации работников, обучения новым профессиям.

Популярное

Все
Браво, Елена!
Как бороться с саранчой
Пайзы времен Золотой Орды
Праздник в честь земляков
Дорога в облака
О полицейских буднях
Каким должен стать финсектор Казахстана к 2030 году
Шанс еще есть
Чтоб товары не дорожали
Удерживать и не поднимать
Смерть ребенка — высшая проблема
Переобучат и трудоустроят
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Почему жители аргентинского города Росарио многое знают о Казахстане
До конца года примем решение – Тугжанов о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Оснований не вижу": вице-премьер Тугжанов о переименовании столицы
Карантин, возможно, введут в нескольких селах Костанайской области
Причины роста цен на продукты по всей планете назвал глава Минсельхоза
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
Перепил, убил – в тюрьму
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 июля
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 июля
19-летний парень сорвался с горы в Бурабае
Роскошный подарок получили жители и гости Петропавловска ко Дню столицы
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
Идея бюджета народного участия "зашла" в Алматы
Домбра – всему голова
Премьер-министр Казахстана прибыл в Екатеринбург
Население стареет в ряде регионов Казахстана
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов

Читайте также

Свежий выпуск
Посол разъяснил ситуацию
Свежий выпуск
Победа ко Дню столицы
Свежий выпуск
Наши юниоры на кортах
Свежий выпуск
Смерть ребенка — высшая проблема

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]