Переобучат и трудоустроят

В связи с завершением проекта расширения на Тенгизском нефтегазовом месторождении намечено поэтапно сократить 39 тыс. работников.



С начала года уже высвобождено 5 265 человек, из них 2 095 – жители Атырауской области. Как рассказала начальник отдела занятости Атырауского областного управления координации занятос­ти и социальных программ Гульболат Амангалиева, разработан и утвержден план мероприятий по трудоустройству высвобождаемых кадров.



В соответствии с ним в нынешнем году в рамках осуществления национальных проектов планируется обеспечить работой 10 654 человека.



В частности, как сообщила начальник отдела занятости, по прог­рамме «Качественное и дос­тупное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» планируется обеспечить работой 150 человек. В рамках нацпроектов «Качественное образование «Образованная нация» – 373, «Развитие предпринимательства на 2021–2025 годы» – 6 488, «Сильные регионы – драйвер развития страны» – 928, «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев» – 383, «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» – 186, «Развитие АПК» – 1 550, «Зеленый» Казахстан» – 518, «Ұлттық рухани жаңғыру» – 78.



Кроме того, для осуществления крупных инвестиционных проектов в 2022–2023 годах намечено трудоустроить около 9 тыс. человек.



По данным областного акимата, для строительства газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган (срок реализации: 2021–2023 годы) будет трудо­устроено 2 000 человек, в том чис­ле 1 500 – из Атырауской области.

На возводимых объектах по выпуску бутадиена (срок исполнения проекта: 2022–2025 годы) в период строительства планируется занять еще 2 000 человек.



Есть и другие проекты. На производство очищенного терефтала и полиэтилен-терефталата (срок осуществления: 2022–2025 годы) будет устроено до 500 человек, в том числе 400 из Атырауской области.



На капитальный ремонт и строи­тельство в рамках Кашаганского проекта компании NCOC (срок реа­лизации: 2022 год) потребуется до 1 800 человек, из них 1 100 – из числа жителей Атырауской области. Правда, это только треть работников, высвобождаемых с крупного нефтегазового месторождения региона.



Местные власти тем не менее намерены искать и другие возможности для трудоустройства освобождаемых работников. В том числе путем переквалификации работников, обучения новым профессиям.