Фото: Kazpravda.kz
Здравоохранение , Образование
"Переобучать врачей за 3 месяца считаю неприемлемым" – Гиният
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният против переобучения врачей на другие специальности на краткосрочных курсах. Об этом она заявила, отвечая на вопросы депутатов Мажилиса в ходе правительственного часа, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По мнению главы Минздрава, такой подход порождает некачественно подготовленных специалистов.

«Подготовка медицинских работников, врачей во всем мире является длительным и сложным процессом. И готовить врачей, как мы раньше привыкли готовить узких специалистов, за три месяца, я считаю, неприемлемым. Это моя принципиальная позиция», - сказала Ажар Гиният.

Министр констатировала факт, что в последние годы растет число жалоб на низкую квалификацию и непрофессионализм врачей.

«Растет число жалоб и страдает уровень отечественной медицины. По международным стандартам врачи обучаются 10-12 лет. Поэтому за три месяца подготовить терапевта или кардиолога невозможно. Понимая, что есть дефицит, мы сегодня рассматриваем сертификационные курсы, которые утвердим. Но только в рамках одного профиля. Например, если хирург хочет стать травматологом, мы посмотрим, какие специальности по образовательной он программе прошел, а какие должен пройти. Но даже в этом случае на переобучение врача потребуется 6-8 месяцев, а то и год, и специалист должен будет дополнительно пройти это обучение», - пояснила глава Миндрава.

Она отметила, что врачи должны быть всесторонне подготовленными и лечить по узкому профилю, который они выбрали.

«Поэтому я категорически против, как раньше, готовить за 3-4 месяца нового специалиста по краткосрочным программам», - резюмировала Ажар Гиният.

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