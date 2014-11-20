Переосмысливая прошлое 769

Неоценимая поддержка Главы государства таким важным программам, как "Народ в потоке истории", помогает нам, ученым, глубоко исследовать национальную историю и находить новые артефакты, доказывающие ее глубокие корни. Во многом благодаря этому за последние годы в научный оборот были введены совершенно уникальные исторические архивные материалы, содействующие новому переосмыслению истории и культуры Казахстана.



Асель МАНСУРОВА, ученый секретарь Института востоковедения им. Р. Б. Сулейменова, ведущий научный сотрудник, кандидат философских наук:



Государство выделяет серьезные средства на изучение национальной истории. Например, организованная Институтом научная археографическая командировка в Китай велась сразу по двум основным направлениям. Во-первых, необходимо было собрать и приобрести исторические документы в Первом историческом архиве Китая; во-вторых, собрать древние эпитафические памятники по истории Казахстана. В выступлениях на съездах мировых и традиционных религий Президент Нурсултан Назарбаев особое внимание уделяет истории религий, распространявшихся на территории Казахстана, – христианству, несторианству, манихейству, тенгрианству, шаманизму, буддизму и другим. В связи с этим огромный интерес представляет изучение несторианских памятников, сохранившихся на Великом шелковом пути.



Во время командировки в Китай нашей экспедиции удалось обнаружить уникальные исторические памятники по несторианству VІ–XIV веков. Напомню, в Средней Азии эта религия начала распространяться с VІ века. В последующем несторианство стало приобретать массовый характер среди тюркских народов, а это значит, что религия оставила свой след в мировой истории.



На протяжении многих веков несторианство оказывало значительное влияние на духовную культуру многих народов Евразийского континента. В истории тюркских народов на протяжении долгого времени сохранялись элементы несторианского религиозного верования. И этот факт подтверждается многими древними письменными источниками, поэтому перед нами, казахстанскими учеными, стоит цель обогатить историческое рукописное наследие, изучить и проанализировать эпитафические памятники несторианского периода.



Несторианские памятники, относящиеся к разным периодам, были найдены как на территории Китая (в Пекине, у берегов озер городов Цюаньчжоу, Янчжоу), так и на территории внутренней Монголии (в Дунхуане, Турпане, Кашгарии и Алмалыке). Важность научных находок состоит в том, что они аналогичны памятникам, обнаруженным в Казахстане (в Семиречье) и Кыргызстане. Можно утверждать, что и надписи на памятниках высечены на одном языке. Уверена, что сравнительно-сопоставительный анализ текстов несторианских памятников на территории Казахстана, Кыргызстана и Китая позволит раскрыть некоторые проблемы этногенеза казахского народа, истории религий, истории сложения тюркского языка и письменности.



В связи с этим хочу отметить, что в археологическом Научно-исследовательском институте по защите культурного наследия города Сиань (Китай) нас заинтересовало ориен­талистское каменное изваяние в усыпальнице тюргешского хана.



Его удалось сфотографировать. А в музее "Жи жунь" провинци Шанси мы сфотографировали письмена, высеченные на камнях на тюркском, согдийском и кангюйском языках, а также надгробные памятники исторических личностей, выходцев из тюркских племен. В музее "Бейлин" директор Чжау Ли Кен показал хранящиеся у них документы, а также высеченные на надгробных памятниках письмена, повествую­щие об исторических личностях – уроженцах тюркских, согдийских и уйгурских народов.



Кроме того, ученые археологического института "Шан Ши" показали и рассказали об археологических исследованиях, касаю­щихся непосредственно истории Казахстана. Нашей экспедиции удалось приобрести у них некоторые археологические и исторические документы по истории нашего государства. Есть уверенность, что новый выявленный материал позволит установить систему наследования верховной власти у древних тюрков.



Впереди большая работа над расшифровкой древних документов, составленных на древнетюркском, маньчжурском, китайском, сирийском языках. Результаты обещают быть интересными и даже уникальными.