Полученные данные имеют важное значение для научного мониторинга, передает Kazpravda.kz

Фото: Алматинский государственный природный заповедник

В Алматинском государственном природном заповеднике провели осенний учет диких животных.

Такие исследования позволяют определять численность, видовой состав и особенности распространения животных, а также отслеживать динамику их популяций.

Полученные данные имеют важное значение для научного мониторинга и планирования природоохранных мероприятий.

В настоящее время Алматинский государственный природный заповедник расположен в юго-западной части Талгарского района Алматинской области в центральной части хребта Заилийский Алатау. Центральная усадьба заповедника находится в г.Талгар, в микрорайоне Акку.