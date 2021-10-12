Общество
Перепись населения-2021: более 80% переписчиков уволились в первый же день в Павлодарской области
Перепись в республике запустили 1 сентября. Казахстанцам сначала предлагали ответить на вопросы о благосостоянии онлайн, на сайте. С 1 октября опрашивать жителей регионов начали интервьюеры. Однако в первый же день в Павлодарской области столкнулись с тем, что больше половины сотрудников уволились, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Павлодарская область оказалась восьмой в республике по количеству жителей, которые прошли перепись населения. По данным руководителя департамента статистики Жакана Жакенова, онлайн-анкеты заполнили 282 717 человек – 37,71% населения, оффлайн опросили более 30 тысяч человек.

Больше всего жителей переписали в Майском и Железинском районах, самые низкие показатели – в Павлодаре и Экибастузе. Чтобы выполнить план, за день заполнять переписные анкеты должна 31 тысяча горожан. Жакан Жакенов напомнил, что до 15 октября пройти перепись можно онлайн, после будет только один вариант – отвечать на вопросы придётся лично интервьюеру. Однако с последними в регионе возникли проблемы: нанятые сотрудники отказываются работать.

К 1 октября, когда начались обходы, переписного персонала хватало, был и резерв, сообщил спикер. Однако в первый день работы уволились более 80% интервьюеров: большинство горожан, к которым они приходили, уже заполнили анкеты онлайн.

"На низкий охват населения влияет недобор переписного персонала в Павлодаре, Экибастузе, Аксу – не хватает 293 интервьюера. Ежедневно отказываются от работы в среднем до 50 интервьюеров, в то же время принимаем документы в среднем от 30 новых. Причины отказа – негативное отношение населения, низкая зарплата, а также провокационные публикации в соцсетях и местных пабликах о невыплате заработной платы", – пояснил Жакан Жакенов.

Он добавил, что интервьюеры отказываются опрашивать жителей частного сектора.

"Нужно было план B, C предусмотреть, если интервьюеры отказываются. Если есть 3-4 инструмента проведения переписи, то человек вправе выбрать любой, и нужно было распределять ресурсы, – возмутился глава региона Абылкаир Скаков. – За последние три дня опрошена 21 тысяча, этого недостаточно. За день надо опрашивать не менее 40 тысяч человек. Основная доля населения сосредоточена в трёх городах, поэтому основной пул интервьюеров должен быть в городах. Фактически в Павлодаре работает только половина людей из необходимого норматива, 200 из 414".

Руководитель департамента статистики ответил, что в интервьюеры приглашают работников КСК, председателей садоводств, волонтёров, сотрудников "Павлодарэнергосбыта" и "Павлодарводоканала". По словам акима областного центра, заполнить переписные анкеты можно будет в торговых центрах, сотрудники отдела соцзащиты опросят маломобильных горожан, а волонтёры – одиноких пенсионеров.

Чтобы стимулировать опрашивающих, в Экибастузе решили ввести для них доплаты, планируют так сделать и в Павлодаре.

"Перепись – важнейший инструмент статистики, позволяет отслеживать тенденции в экономике, социально-демографическом развитии в каждом регионе. Нужно рассмотреть возможность бесплатного подключения к интернету для интервьюеров для онлайн-опроса. Для стимулирования их работы изыскать возможность привлечь внебюджетные средства. Акимам городов и районов и участковым инспекторам – помочь интервьюерам в подворовом обходе частного сектора", – зачитал глава региона.

В областном центре в сутки перепись должны проходить не менее 20 тысяч человек, заключил Абылкаир Скаков. В Экибастузе – не менее 8 200 жителей.

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